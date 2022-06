De Nápoles em Val di Sol a Fiorentina em Val di Fassa, 5 equipes de A e muito B em Trentino para uma escapadela de pré-temporada: ‘garantia de excelentes serviços e hospitalidade’

Trento. Cinco equipes da liga italiana, como muitos alunos e a equipe C. Isso é geografia Trentino Em relação aos campos de futebol da região (Aqui está a página atualizada do Trentino Marketing).

Ele comenta: “As empresas agora conhecem nossas capacidades e diferenciam nossos serviços e hospitalidade”. Maurizio RossiniE a Diretor Administrativo da Trentino Marketing. “Depois os distritos organizam atividades de divulgação e promoção para engajar fãs, famílias e crianças. O retiro é um momento especial também porque os campeões estão mais disponíveis.”

O campeonato italiano da Série A que começa cedo devido à necessidade de abrir espaço para isso Copa do Mundo no CatarE a Itália, que foi eliminada nas eliminatórias, ficou de fora da Macedônia. “Este é um elemento novo. A direção – diz Rossini – está acelerando a campanha de transferências para permitir que os técnicos já determinem o elenco para desistências, e assim a possibilidade de ter os campeões das diferentes equipes já no Trentino, sem demora, aumenta. ” Foi planejado, difícil, mas alguns negócios de última hora não ficaram de fora.

Não apenas retiros de futebol, a estratégia de marketing do Trentino se diversificou nos últimos anos, pois a região se tornou referência para federações e o Nacionalespecialmente vôlei e basquete (aqui o artigo).

a sala de aula liga. o Nápoles para mim Dimaro (8 a 19 de julho, depois em agosto em Castel di Sangro), Los Angeles Fiorentina para mim Moina Em Val di Fassa (10-24 de julho) eHellas Verona para mim Primeiro San Martino de Castrozza (3 a 17 de julho). e depois Bolonha para mim Pinzolo (6 a 17 de julho) e Cremonês para mim Dimaro (21-31 de julho).

a sala de aula B. série. o Parma dividido entre Biografia (6-16 de julho) H Pinzolo (19 a 30 de julho) e Lichia pousar em Volaria (1-15 de julho), enquanto l espaldar A vontade de viajar para os Estados Unidos desapareceu há pelo menos um ano, então espera-se que isso aconteça Saldo (11 a 24 de julho). Faça parte da Liga forte para mim Lavaron (24 de julho – 6 de agosto) H Bréscia para mim Ronzon Em Val de Non (2 a 16 de julho). Várias equipes da terceira série. para mim armazenar no palco mantovauma equipe de série C. (18 a 30 de julho).

De volta à primeira divisão, lá está ele Sampdoria para mim Ponte de madeiraE a especiarias para mim Santa Cristina Valgardena e a Sassuolo para mim esterilização. lá Lácio Em vez disso confirmado Auronzo de Cadore.

Outros grandes nomes? o Milão em Klagenfurt, na Áustria, enquantoInter Ele está se preparando para o Appiano Gentile e antecipando alguns amistosos no exterior. Turnê dos Estados Unidos Juventus. lá Roma Começa em Trigoria e depois voa para Portugal (Algarve).

Site da Áustria Salerno (Mils antes de retornar a Rivisondoli), Udinese (Lenz) H Turim (casamento). ficar em casa Empoli E a Monza. EU ‘Atalanta Começa em Zigonia e depois segue para Clusone.