Lagarde está pronto para usar a bazuca: que armas o Banco Central Europeu tem agora

lá Banco Central Europeu (BCE) Ele anunciou o segundo aperto nos juros em dois meses, mas a manobra do presidente Cristina Lagarde Anunciar hoje e prever um aumento do preço à vista de 0,75% (75 pontos base) para 1,25% não é o único tópico importante que o ex-governador do FMI anunciou em entrevista coletiva.

Na verdade, Lagarde disse que Banco Central Europeu Ele está pronto para jogar em todos os aspectos se a inflação não continuar sendo a única preocupação na zona do euro. Ele também deu a entender que o equipamento de proteção da transmissão (Tpi) poderia ser ativado”,Escudo Anti-Proliferação “Publicado em julho. Banco Central Europeu ICBFoi discutido e aprovado por unanimidade e estamos prontos para usá-lo‘, ressaltou Lagarde. Estamos prontos, “à sua maneira, “O que for preciso – custe o que custar” O economista e advogado francês que se tornou governador da Eurotower em 2019 para suceder Mario Draghi: Diante da Europa dividida sobre a resposta à crise energética, em que os rendimentos dos títulos do governo correm o risco de reexplodir e os danos recessivos à economia do velho continente parecem sempre mais pesados , a Eurotower pretende mostrar compacidade;

o Escudo Antiproliferação do Banco Central Europeu Na verdade, parecia uma tentativa direta de responder a um sentimento genuíno de vulnerabilidade na Europa. O Banco Central Europeu finalmente encerrou os procedimentos de saída para compras já em vigor com Plano de Compra de Emergência Epidemia 2020 (PEPP). Acabou anunciando as TIC como ferramenta para reinvestir títulos vencíveis comprados na era Draghi e no desafio pandêmico de países com maior tensão da dívida, como a Itália, cujos recursos seriam reinvestidos no vencimento e poderiam, para os países-alvo, para reinvestir títulos com vencimento na era Draghi, seu investimento em uma chave amplamente ilimitada (que atrairá mercados financeiros e países com alto risco de dívida) em caso de dinâmicas de mercado indesejáveis ​​e turbulentas. Anunciar a sua vontade de usá-lo significa direcionar as TIC para o papel de uma medida de precaução e acalmar movimentos especulativos e indesejados nos mercados europeus, Liderança em supervisão de mercado Antes mesmo de tomar medidas concretas. Assim como Draghi fez em 2012 e 2015 para abrir caminho para a flexibilização quantitativa.

Em segundo lugar, o Banco Central Europeu quer agir desta forma para evitar os riscos de uma recessão que a crise energética pode acelerar. “No cenário base, vemos uma recessão no quarto trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023, mas no pior cenário, que inclui uma paralisação completa das exportações russas de gás e petróleo, vemos uma recessão.”, afirmou Lagarde em conferência de imprensa. A dinâmica dos salários limitados e da baixa oferta é considerada por Lagarde um “fantasma” da economia, no entanto, o Banco Central Europeu, incapaz de financiar directamente os défices dos países europeus, não consegue ultrapassar isto. direção para a frenteo governo das expectativas, é o movimento com o qual a Eurotower se moveu estrategicamente nos últimos dias.

Finalmente, os dados de moeda devem ser enfatizados. Lagarde falou em excluir as taxas de câmbio exatas do euro para o Banco Central Europeu, frisando que a taxa de câmbio com moedas como o dólar ou a libra esterlina tem efeitos indiretos na inflação, mas não há metas “e não pretendemos para defini-los.” Um motivo muito específico, “não dito” Lagarde: será Buscando um banco com os Estados Unidos para coordenar com o Federal Reserve Manobras de estímulo, aumentos de preços e especulações governamentais impedem a Eurotower de impor metas cambiais específicas que, em um ponto em que o pivô com Jackson Hole é fundamental, podem gerar mal-entendidos do outro lado do Atlântico. O arrefecimento da inflação deverá fortalecer o Euro e, consequentemente, o seu poder de compra de matérias-primas, energia e fatores de produção. Este é um ponto de inflexão em relação à era de flexibilização quantitativa em que os estímulos eram expressamente destinados a favorecer as exportações para escala global. Hoje, o foco está mais no mercado interno, que corre o risco de ameaças recessivas: o Banco Central Europeu movimenta dados para poder controlar e governar os mercados e não ser esmagado por tendências inesperadas. O sucesso dessa estratégia deve-se à capacidade da Lagarde de se alinhar a esses objetivos.