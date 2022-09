Contra seca e energia cara em Ponterolo há hipótese de projeto revolucionário

Os custos de energia mais que triplicaram diante de um declínio na produção agrícola de até vinte por cento: a campanha de irrigação de 2022 termina no vermelho e deixa questões-chave a serem resolvidas. Em primeiro lugar, compre recursos hídricos. Entre as soluções em cima da mesa, o chefe do consórcio para a recuperação da planície central de Bérgamo, previu que existe uma solução que pode ser revolucionária: a construção de um sistema fotovoltaico flutuante no pequeno lago do Canal Moschetta em Pontirolo ( a reserva de água mais importante da região, que o sindicato queria lidar com a seca, poderia ser É uma das reservas de água mais importantes da Itália e da Europa, do gênero.

Projeto de consórcio: um enorme parque fotovoltaico flutuante

“Estamos avaliando o caminho da parceria para a construção de uma usina fotovoltaica flutuante de vinte milhões de quilowatts-hora (2 gigawatts-hora) na Bacia de Moschetta, que pode se tornar uma das mais importantes da Itália.” Em entrevista no Giornale di Treviglio nas bancasPresidente da Associação de Recuperação Franco Gatti. O projeto, em suma, poderá de facto estar entre os maiores da Europa, se for verdade que a maior fábrica do género – em construção em Portugal – tem uma capacidade de armazenamento semelhante. O projeto continua a ser decidido, é preciso dizer, o projeto de Pontirolle, mas se for realizado, será o clássico banheiro duplo pego com uma pedra: por um lado um golpe na seca e, por outro, o custo insano – corte de energia.

Do que ele está falando

Atualmente, não há muitas usinas fotovoltaicas “flutuantes” na Itália, mesmo que esse tipo de instalação esteja crescendo e de acordo com a “Solar Europe”, em 2030 a capacidade global de células fotovoltaicas flutuantes chegará a 62 gigawatts. A maior central do género na Europa está localizada em Portugal, e está em construção pela empresa elétrica EDP. Lide com Flutuante fotovoltaico Kiva, na bacia hidroeléctrica da Barragem de Alqueva, no sudeste do país, junto à fronteira com Espanha. Será composto por mais de 12.000 painéis solares em uma área equivalente a quatro campos de futebol. De acordo com a Reuters, a central portuguesa terá um complexo elétrico semelhante ao que foi assumido em Ponterolo, com capacidade de 2 gigawatts-hora, e poderá fornecer eletricidade a 1.500 lares.

Menos consumo de terra e maior eficiência

As principais vantagens deste tipo de sistema – em comparação com os fotovoltaicos “terrestres” – relacionam-se com o consumo do solo: eles nascem na superfície principalmente de águas espelhadas de pouco valor natural (como o Lago Moschetta, aliás), são relativamente simples de instalar e desmontar . Além disso, segundo alguns estudos, para o mesmo volume, a eletricidade produzida por uma estação flutuante em relação à terrestre pode aumentar de 7 a 15%, devido às temperaturas mais baixas atingidas na água do que em terra. Também beneficia a durabilidade dos próprios painéis. Por fim, a manutenção também é reduzida: na água os painéis tornam-se menos “poeira” do que em terra, e as intervenções necessárias para mantê-los são minimizadas com total eficiência.