Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (12 de setembro de 2022)

Excelente desempenho dos títulos para o setor bancário: destaca-se o salto Monte dei Paschi di Siena. Os ativos gerenciados também são muito bons. Em declínio acentuado, no entanto, AVIO

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus A semana começou com uma vantagem de 2%., para repetir os agudos poderosos feitos no último ciclo da última oitava. De acordo com Pierre Ferret – Analista Técnico da ActivTrades – os índices europeus serão empurrados para cima devido à melhoria do sentimento global, enquanto Os comerciantes também aproveitaram a oportunidade para comprar uma possível queda em relação ao euro Após o início do aumento da taxa pelo Banco Central Europeu na semana passada. No entanto, os traders também estão se preparando para dados sensíveis à macropolítica, como o CPI dos EUA amanhã, o CPI do Reino Unido na quarta-feira e o CPI da UE na sexta-feira, que provavelmente trarão mais volatilidade ao .

o FTSEMib Fez uma progressão de 2,33% para 22.610 pontos, tendo oscilado entre um mínimo de 22.218 pontos e um máximo de 22.668 pontos. o FTSE Italia todos participaram Ganhou 2,24%. sinal de mais para arquivo chapéu médio FTSE Italia (+ 1,67%) e para A estrela do FTSE Italia (+1,27%). Na sessão de 12 de setembro de 2022, o valor negociado caiu para 1,77 bilhão de euros, ante 1,79 bilhão na sexta-feira.

São 17h30 Bitcoin Toque em $ 22.500 (pouco menos de € 22.000).

o BTP-Bund spread Ficou abaixo de 230 pips, com um rendimento BTP de dez anos confirmado abaixo de 4%.

EU ‘euro Está de volta abaixo de US$ 1.015.

Forte desempenho das ações do setor bancário.

no centro das atenções Monte dei Paschi di Siena; As ações do Instituto Seigni registraram um salto de 19% para 0,3638 euros, após algumas suspensões por excesso de rali.. De acordo com alguns rumores da imprensa Anima Holding (+ 3,76%) podem participar no aumento de capital do Instituto Sienese até um máximo de 250 milhões de euros, o que representa cerca de 10% do valor total da recapitalização.

muito muito bom Banco de papel (+4,97% para 1.625€) e Intesa São Paulo (+3,43% para 1.896€).

As empresas mais ativas em Economias gerenciadas Eles registraram excelentes atuações. no guia FinecoBank (+ 5,03%).

Também bom desempenho das ações do setor petrolífero. Onde você está Evoluiu 2,24% para 11.944 euros. muito muito bom Saipem (+3,38% para 0,6974 euros).

Sua forte escalada se destaca Telecom Italia TIM (+3,91%).

O clipe STAR relatou um jingle AVIO (-15,2% até € 10,62)depois de espalhar Resultados do semestre. A administração da AVIO comunicou integralmente as metas financeiras para 2022, que foram revisadas em parte para refletir os riscos relacionados aos custos de energia.