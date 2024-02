Inflação mais elevada e taxas de juro mais baixas nas contas correntes

O montante da dívida pública do nosso país nas mãos das famílias está a aumentar. Nos últimos dois anos, a proporção de BOTs e BTP detidas por pequenos aforradores duplicou e, até 2023, Houve uma aceleração assinalável: em dezembro de 2021, com a dívida a atingir 2,572 mil milhões, o mercado retalhista tinha 6,4% de títulos do Tesouro em circulação, ou seja, 685 mil milhões de um total de 2,234 mil milhões de títulos. Fabi percebe isso.

No final de 2022, com a dívida a atingir 2,757 mil milhões, o primeiro salto foi: a percentagem de títulos públicos nas mãos das famílias subiu para 8,7% (199 mil milhões de 2,280 mil milhões de títulos). Mas nos primeiros dez meses do ano passado, entre a BTP Italia e a BTP Valore, a pressa das famílias para comprar dívida pública tornou-se mais urgente.: Em outubro (último dado disponível, quando a dívida atingiu 2,867 mil milhões), as famílias detinham 13,5% dos títulos de propriedade e transferências, ou seja, 322 mil milhões de um total de 2,389 mil milhões em emissões do Estado.

A inflação contribuiu para o sucesso da dívida pública, por um lado, e para a fragilidade dos depósitos e das contas correntes nos bancos, por outro. Uma combinação negativa levou os correntistas a transferirem a sua liquidez e poupanças para formas de investimento mais rentáveis, ainda capazes de garantir segurança e fiabilidade. Fabi destaca que as emissões do Tesouro de 2023 fizeram parte desse cenário e, por isso, os títulos públicos caíram nas graças do mercado ao qual se destinavam.

Em geral, parte da liquidez detida pelas famílias, na prática, em contas correntes (sobre as quais a taxa de juro paga pelas instituições em média é inferior a 1%) também pode ter sido transferida para empresas de construção e exploração e transferências bancárias . Nos primeiros dez meses do ano passado registou-se uma saída de 152 mil milhões de contas correntes, passando de 1.452 mil milhões para 1.300 mil milhões. Esta diminuição deve-se a dois factores: o primeiro é a utilização de reservas, sobretudo pelas famílias, mas também pelas empresasEnfrentar o aumento dos preços, por um lado, e por outro, o aumento das taxas de juro dos empréstimos, que se tornaram muito onerosas; O segundo fator é a transferência de parte da liquidez para instrumentos bancários que garantam maiores retornos Para clientes, bem como em títulos do governo. Fabi conclui que esta é uma tendência que deverá continuar ao longo de 2024: é muito provável, de facto, que as contas correntes e os depósitos continuem a receber recompensas a uma taxa inferior ao custo dos fundos definido pelo BCE, razão pela qual os títulos do governo continuarão a desempenhar a função de proteção do poder de compra: respondendo efetivamente ao controle da inflação. READ O impacto das crianças no emprego na Itália e na Europa. caso Itália

