A União Europeia e o Pacto de Estabilidade estão suspensos para todo o ano de 2023. Gentiloni: “O Registo Predial, não vamos massacrar ninguém com impostos”

O Pacto Europeu de Estabilidade também permanecerá suspenso até 2023. O anúncio foi feito hoje, segunda-feira, 23 de maio, pela Comissão Europeia. A decisão de Bruxelas é baseada no “aumento da incerteza e fortes riscos negativos para as perspectivas econômicas no contexto da guerra na Ucrânia”, mas também em aumentos sem precedentes nos preços da energia e na “interrupção contínua da cadeia de suprimentos”. O que justifica esta “extensão da cláusula de garantias gerais” que suspende as obrigações da Carta “em 2023”. Isto é o que lemos Recomendações de primavera do semestre europeu. A cláusula será removida “a partir de 2024”.

O vice-presidente da Comissão da União Europeia, Valdis Dombrovskis, salientou que a prorrogação da suspensão do Pacto de Estabilidade “não significa suspender as regras e Isso não significa liberdade para todos.”

Bruxelas já convidou os Estados-Membros a Siga uma política “prudente”, Anunciando novas avaliações fiscais no outono de 2022 e depois na primavera de 2023.

Dombrovskis afirmou ainda que “a agressão russa criou uma profunda incerteza e as pessoas estão preocupadas com o aumento do custo de vida. A economia da UE foi duramente atingida, mas o ponto de partida” após o Covid” foi bom. A economia está mostrando resiliência geral e ainda espere crescimento em 2022 e 2023. Mas será um crescimento limitado em comparação com as expectativas.”

Gentiloni: “Não aos gastos ilimitados, não matamos ninguém com impostos”

“Gostaria de enfatizar duas mensagens principais: estamos longe de uma vida econômica normal” e “Não sugerimos voltar aos gastos ilimitadosO comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, disse sobre a nova suspensão do Pacto de Estabilidade em 2023. No próximo ano “as políticas orçamentais nacionais devem combinar um impulso nos investimentos e controlar o crescimento das despesas correntes, o que é especialmente importante para o aumento da dívida países, que são obrigados a garantir uma política de sabedoria financeira no próximo ano.

“No geral, a cláusula de garantias gerais”, que suspenderá os compromissos compactos para todo o ano de 2023, “ajudará os Estados membros a continuar a transição do apoio abrangente ‘à economia’, introduzido durante a pandemia, para medidas mais direcionadas para Mitigação do impacto da crise energética e ajudar aqueles que fogem da guerra.

Gentiloni então respondeu indiretamente às palavras proferidas ontem pelo secretário da Liga, Matteo Salvini, assegurando que: “A autoridade não tem intenção de abater ninguém em impostosNo que diz respeito à reforma do registo predial, as recomendações prevêem a “atualização dos valores cadastrais para os valores atuais de mercado. Não acho que seja um pedido de aumento de impostos, mas é uma necessidade para a Itália que o governo está plenamente ciente”, acrescentou Gentiloni.

“Nossas prioridades comuns são investimentos e reformas – prosseguiu o ex-primeiro-ministro – Isso está refletido nas recomendações do país hoje apresentadas, que incidem na implementação de planos nacionais de recuperação e resiliência e na transição energética. As políticas fiscais devem continuar a mudar do apoio abrangente fornecido durante a pandemia para medidas mais direcionadas”.

A Itália notou especialmente

Apesar da suspensão do Pacto de Estabilidade e Crescimento, a União Europeia continua a acompanhar o desempenho das finanças públicas em cada país, incluindo a Itália. No Buquê de primavera na ItáliaBruxelas confirma que nosso país “Ele sofre de desequilíbrios excessivos. Os pontos fracos estão relacionados com a elevada dívida pública e o fraco crescimento da produtividade, no contexto da fragilidade do mercado de trabalho e algumas fraquezas nos mercados financeiros, que têm significado transfronteiriço.”

A Itália permanece assim entre os países com “desequilíbrios macroeconómicos excessivos”, juntamente com a Grécia e Chipre, enquanto a Alemanha, Espanha, França, Holanda, Portugal, Roménia e Suécia apresentam desequilíbrios considerados “não excessivos”.

Entrando em detalhes, a Comissão da UE afirma que a relação dívida pública/PIB em nosso país “começou a diminuir em 2021 e espera-se uma nova queda, mas permanece risco para a sustentabilidade financeira, O setor financeiro e o crescimento econômico.

Falando sobre bandeira, O plano aborda “fraquezas, também estimulando a competitividade e a produtividade. No entanto, é provável que o desenvolvimento de investimentos e reformas de impacto leve tempo e dependa disso criticamente”. Execução rápida e adequada‘, argumenta Bruxelas, observando que as reformas “abordam todos ou um subconjunto importante dos desafios econômicos e sociais identificados nas recomendações específicas por país dirigidas à Itália pelo Conselho no Semestre Europeu em 2019 e 2020, bem como qualquer país- recomendações específicas emitidas até a data de adoção do plano, esclarece a comissão.”

Nas recomendações também se fala Super energia e recompensas. A Itália deve “reduzir a dependência de combustíveis fósseis e diversificar as importações de energia. Superar os gargalos para aumentar a capacidade de transporte terrestre de gás, desenvolver a interconexão elétrica, acelerar a implantação de capacidades adicionais de energia renovável e adotar medidas para aumentar a eficiência energética e promover a mobilidade sustentável”.

Em relação ao bônus de prêmio de 110%, Bruxelas destaca que “a ambição da Itália de melhorar o desempenho energético do seu portfólio de propriedades deve ser calibrada para além do período de tempo do esquema Superbonus e do financiamento no âmbito do Recovery and Resilience Facility”. O comitê observa, portanto, que “quaisquer novos planos de financiamento para a regeneração energética de edifícios devem ser direcionados adequadamente para renovações energéticas profundas, melhorando edifícios mais pobres e ajudando famílias de baixa renda”.