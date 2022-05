Não sabe como usar o bônus? Isto é o que você pode comprar agora

Existem tantas scooters elétricas ou híbridas no mercado que até mesmo usar os novos Incentivos que chegaram em 2022 pode parecer difícil. Vamos ajudá-lo fornecendo-lhe dois formulários.

Os incentivos foram aprovados em 6 de abril Do Ecobônus 2022 Em vigor agora: Estas medidas foram lançadas para facilitar a transição ecológica, para quem não sabe, proporcionam um desconto de 30% na compra de uma bicicleta elétrica ou híbrida de duas rodas ou 40% num gasto superior a 4.000 euros para quem que deve sucatear um carro da mesma classe Euro 0 ou Euro 3. Em suma, uma margem de economia interessante.

Digamos que você esteja interessado em usar este bônus imediatamente. O que eu compro? O mercado certamente está saturado de veículos elétricos de duas rodas de todos os tipos e categorias de preço. Hoje oferecemos alternativas mais ou menos caras e começamos a “brincar em casa” com um par de produtos da empresa Piaggio. Que tal a linda scooter acima?

o Biagio 1 Pode ser considerado o irmão mais novo mais barato da Vespa. Esta scooter totalmente elétrica com uma bateria de cerca de 1 quilowatt e meio é muito fácil de trocar: é um carro novo, lançado apenas no ano passado, por isso não corre o risco de sair de moda rapidamente. Mais importante ainda, seu preço é de cerca de 2.700 euros, o que significa que você pagará por ele com um bônus cerca de 1600 Para um desconto total de 800. Nada mal. Mas suponha que você está bem em gastar mais….

De cima para virar

A escolha óbvia se você gosta da marca é vespa elétrica piaggio, uma motocicleta bastante cara, mas definitivamente vale o investimento. Este carro custa 7.000 euros quando novo, mas tem uma velocidade máxima de 70 km/h e uma autonomia de 100 km. Você pode usar o modo ECO para limitar sua velocidade a 45 quilômetros por hora, o que faz com que o carregamento dure mais. Calculadora na mão, 40% de desconto você vai pagar 4200 euros O que nos parece uma figura mais lógica.

muito dinheiro? Bem, vamos por menos de 2000 euros. A respeito NIU Mqi + Esportes? Esta scooter com um nome impronunciável não deve ser subestimada, pois é uma das scooters com melhor custo-benefício do mercado. A um preço de 2299 euros, graças aos incentivos você pagará um pouco mais de 1600, o que o torna muito atraente. A única desvantagem, a autonomia é um pouco baixa: 55km apenas, meia vespa. Mas o preço compensa.

Agora uma dica de como fazer Não gaste seu dinheiro, Enquanto isso. Você pode ficar tentado a encontrar algo mais barato: se você pesquisar no Google “trotinette” elétrico de baixo custo, muitos dos resultados que o mecanismo de pesquisa fornece vêm de um site que os fãs de Quattromania conhecem bem, não positivamente: Alibaba.

Há bicicletas elétricas no local de origem duvidosa Que mesmo sem incentivos custa entre 500 e 400 euros. tão interessante. É uma pena que, como vimos no passado, esses veículos venham de empresas obscuras espalhadas por todo o mundo e não tenham uma reputação impecável de confiabilidade e resistência. Ouça-nos, aproveite os incentivos: gastar mais agora é melhor do que desistir da mecânica depois!