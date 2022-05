Portugal promete cortes na dívida à medida que custos de empréstimos disparam

O ministro das Finanças de Portugal prometeu retirar o seu país da “plataforma” das três economias mais endividadas da Europa para proteger as famílias e as empresas do impacto das altas taxas de juro.

Fernando Medina disse que a dívida pública do país – a mais alta da zona do euro depois da Grécia e da Itália – deve ser reduzida mais rapidamente para evitar que o aumento dos custos de financiamento do governo afete a economia como um todo.

“Diante do aumento da inflação, sinais claros de desaceleração na Europa Central e Oriental e a possibilidade de taxas de juros mais altas, não podemos nos dar ao luxo de introduzir um fator de risco adicional”, disse ele a repórteres estrangeiros.

A dívida prometeu tornar a redução da dívida um “objetivo estratégico” após um forte aumento nos spreads da dívida pública na zona do euro, enquanto o Banco Central Europeu se prepara para introduzir um aumento da taxa de juros já em julho.

Em reuniões separadas com a mídia estrangeira e economistas no final da semana passada, Medina enfatizou que o alívio da dívida impactaria positivamente bancos, empresas e famílias em um momento de incerteza global devido à guerra na Ucrânia e aos gargalos da cadeia de suprimentos na China.

O seu objectivo é apoiado por Mario Centeno, Governador do Banco de Portugal, que na mesma conferência de economistas referiu-se à previsão do FMI de que o rácio dívida pública/PIB de Portugal seja inferior ao de França. Espanha e Bélgica até 2025. O caminho vai determinar o sucesso da economia portuguesa.

O governo ainda não estabeleceu metas específicas de endividamento para este ano, mas o Fundo Monetário Internacional prevê que o rácio dívida/PIB de Portugal caia de 127,5% em 2021 para 104,5% em 2027.

Economistas veem a contenção dos gastos públicos como o maior desafio, com Centeno alertando que o aumento significativo nas contratações do setor público nos últimos dois anos não pode ser atribuído à pandemia. No entanto, um grande afluxo de fundos de recuperação da UE reduzirá significativamente o custo do investimento público a médio prazo.

Após atrasos causados ​​por eleições antecipadas em janeiro, espera-se que o parlamento finalmente aprove o orçamento do governo para 2022 esta semana, que visa reduzir o rácio da dívida para 120,7%. Centeno pediu que a redução da dívida continue sendo uma das metas dos “próximos cinco orçamentos”.

Em linha com outros países da UE, Portugal viu os rendimentos da dívida de curto prazo passarem de negativos para positivos em cerca de dois meses. “Os retornos estão acima do esperado”, disse Felipe Silva, diretor de investimentos do Banco Carregosa. Em dezembro, a maioria dos analistas previu que levaria um ano para eles agirem como já fizeram.

O spread de rendimentos dos títulos do Tesouro italiano de 10 anos contra a Alemanha, considerado uma referência de risco econômico e político na zona do euro, subiu para mais de 200 pontos-base. Entre os países da zona do euro endividados, disse Silva, Portugal conseguiu se distanciar da Itália. Seu spread em relação à Alemanha é de cerca de 120 pontos base, próximo ao da Espanha.

A determinação renovada do governo socialista de buscar a prudência fiscal ocorre após anos de progresso constante na redução da dívida pública, que foi interrompida pela pandemia.

Quando o vírus Covid-19 chegou, disse Medina, “a montanha da dívida começou a subir novamente”. Em 2020, a relação dívida/PIB atingiu um recorde histórico de 135,2%.

As medidas de austeridade que Portugal sofreu durante a crise da dívida soberana europeia há mais de uma década também lançam uma longa sombra, tornando a cautela fiscal uma prioridade para muitos eleitores, de acordo com pesquisas de opinião, bem como políticos.

As ambições de Medina para o alívio da dívida foram reforçadas por uma robusta recuperação da pandemia. A Comissão Européia espera um crescimento anual do PIB de 5,8% este ano, a taxa mais alta da União Européia.

O ministro disse que Lisboa também está em plena conformidade com as regras de déficit e dívida do bloco e está determinada a permanecer assim, apesar de estar suspensa por mais um ano.

“O objetivo é positivo, mas temos que ver resultados”, disse Silva. “O verdadeiro teste será conter os gastos públicos.”