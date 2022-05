O caminhão que todos estavam esperando está prestes a chegar, as reservas estão abertas

Tesla Semi é o caminhão que vai revolucionar a mobilidade dos veículos pesados, a casa americana está pronta para entrar no mercado.

o 2017 Al. mostrou Globalismoo protótipo de caminhão 100% elétrico. distância 5 anosE Tesla Ela está pronta para apresentá-lo ao mundo Sementes de Teslaque parece mudar as regras veículos pesados. Um mediador pode ser descrito comogrande fera‘Então vamos analisar bem este carro, pelo qual Elon Musk Entrando em um novo mercado.

O primeiro caminhão 100% elétrico

o Sementes de Tesla deve ser considerado um Semi-reboque Classe 8com uma carga muito grande, que paira sobre uma bobina 80.000 libras. mediador será 6 metros e 32 cmAlto 3 metros e 96 cm. para ele Largura de cerca de 2 metros e 60 cmCom o design entre futuro e a formato antigo. o caminhão Tesla Ele pode ser considerado igual aos seus companheiros de equipe, um motor de exaustão de calor. Isso é quando se trata do volume e volume de mercadorias.

Tesla Isso significa que excede l Bandeja de baterias, para tentar ser igual aos seus concorrentes. o um caminhão Montagens Quatro motores elétricosInstalado na parte de trás. o baterias eles serão de 500 kWh com 4.680 célulasque ajudará o corretor a fazer a extensão 0-100km/hApenas 20 segundos. lá Velocidade O mediador administra sua investigação 96 km/he elaindependência O que varia de acordo com o modelo escolhido. EU ‘independênciaque veremos agora, não é o que a casa mencionou anteriormente.

o preço decidido porA autonomia que escolhemos. Se tomarmos um caminhão Com’Autonomia de 480 kmo preço será 142.100 euros. A outra maneira éAutonomia de 800 kmSeu preço será 170.500 euros. O carro já pode ser reservado fazendo um depósito de 4700 eurosentão para solicitação de bloqueio Vai tirar dos outros 14200 euros. escolher PAGAMENTOS INCRÍVEISE tente vender mais Pessoas, E você não tem dúvidas de quem compra.

Quando o Tesla Semi for colocado à venda

o Sementes de Tesla Parece que ele vai se concentrar no primeiro mercado americanoconforme especificado por almíscar. o entregas vai começar de 2023terá um rede de frete Adequado para ela, que será chamada Megacarregador. Esta rede de frete está atualmente apenas em Estados Unidos da Américamas se a rede se comportar bem, ela será projetada para ser entregue em todo o Globalismo. Sementes de Tesla vai se concentrar em mercado internocom o objetivo de ampliar No mundo todo.