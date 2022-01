Terna: «Tornate sui volumi del 2019, a fronte di un contenuto incremento della potência installata»

[26 Gennaio 2022]

La pandemia is ancora lontana dal dirsi conclusa, ma le emissioni nazionali di gas serra hanno già ripreso a salire e la quota di energia elétrica coperta dalle fonti rinnovabili – come mostre eu nuovi dati Terna, il gestore della rete nazionale – a scendere.

Se nel corso del 2020 l’apporto delle rinnovabili aveva toccato il 38% della domanda elettrica (e il 20% della domanda totalal di energia), nel 2021 si è fermato al 36% su un fabbisogno totale pari a 318,1 miliardi di kWh – un valore sostanzialmente pari a quello registrato nel 2019, era pre-pandemica.

«Le rinnovabili – dettaglia Terna – hanno coperto il 36% della domanda elettrica, anche in this case sui volumi del 2019: grazie alle favori condizioni climatiche, che hanno consentito dilla domanda elettrica, anche in this case sui volumi del 2019: grazie alle favori condizioni climatiche, che hanno consentito dilla domanda elettrica, withpatio la glimatice e voltico la più alta di sempre, anche a fronte di un contenuto incremento della potência installata.”

È neste “contenuto aumento” das instalações que estaciona o problema, soprando por um paese in crisi energetica come il nostro, diependente dal gas (40%) importato (95%).

Purtroppo però, como testemunho do último un rapporto Legambiente, l’installazione di nuovi impianti rinnovabili è frenata da una burocrazia farraginosa, ma anche da blocchi da parte di amministrazioni locali e regionali, da comitanicard mimby ( m Nimby ( Nimby non ) no mio obrigatório ) senza dimenticare il ruolo del ministero della Cultura e delle Sovrintendenze.

Di fatto mentre il clima italiano si surriscalda a velocità più che doppia rispetto alla media globale, gli impianti per ricavare energia dalle fonti rinnovabili avanzano a passo di lumac almeno dal 2014 e non accennano ad acceler

Al contempo, in Europa c’è chi riesce a fare (molto) meglio: i dati aggiornati oggi al 2020 da Eurostat Documentário vem de gli stati membri dell’Ue, mais de 70% dell’elettricità consumata nel 2020 é stata gerado por fontes inovadoras na Áustria (78%) e Svezia (75%), agora superou a meta dell’elettricità consumata anche em Danimarca (65%), Portogallo (58%), Croazia e Lettonia (entrambi 53%).