La Fed está pronto para alzare i tassi

Ouvir a versão de áudio do artigo

Il messaggio non poteva essere più diretto. O comunicado oficial da Reserva Federal tem um aviso de que «com um aumento da inflação de 2% e um mercado do trabalho forte, o Comitato (di politica monetaria, Fomc, ndr) tem a intenção de se apropriar do intervalo presto por i Fundos federais», che al momento resta tra lo zero e lo 0,25%. Gli acquisti di titoli saranno azzerati – é stato confermato – all’«inizio di marzo». Nella começou em 16 saranno quindi terminati e la stretta, che sarà lenta e graduale, potràvere inizio «se le condizioni saranno apropriado», tem o presidente Jerome Powell em conferenza stampa.

A dicembre, sempre nel comunicato ufficiale, la Fed aveva semplicemente parlato di un’inflazione che aveva “superato l’obiettivo del 2% per qualche tempo” – Powell ha riconosciuto che da allora la situazione «è non po’ eggi aveva fatto ferir all ‘ocupação. A indicação do «mercado do lavoro forte» é toda a frase chiave, quella necessaria perché la Fed potesse dare il via al rialzo dei tassi. Ancora a fine 2021, infatti, la banca centrale Usa spiegava che i tassi dovessero restare fermi “fino a when le condizioni del mercato del lavoro non avranno raggiunto un livello coerente” com a definição de massima ocupação.

Invariata invece la diagnostici dell’economia. Para amadurecer le prospettive dipendono dall’andamento della pandemia, la Fed ritiene ancora che “gli Indicatori dell’attività economica hanno continuato a rafforzarsi”, e também “settori più dimente colpiti dalla pandemia on gradati la sono mimal” . Soprattutto, “l’aumento dei posti di lavoro è stata notevole nei recenti mesi e il tasso di disoccupazione è sceso notevolmente”.

Sulle prospettive continua a pesar “rischi” compresi quelli posti dalle nuove varianti del coronavirus. Os dados de contato são gerados pela variante omicron “sicuramente peserà” – tem Spiegato Powell – em alguns conjuntos de dados em particular, como viaggi e ristoranti, mas geralmente em toda a economia. La Fed, con molti esperti, prevede però uma rapida fine di this ondata e il ritorno a un forte ripresa, caratterizzata de um mercato del lavoro “molto forte”, ha aggiunto Powell, com salari in crescita alla velocitris e mais al in eccesso rispetto alla produttività. I progressi sull’occupazione sono stati ad ampio raggio, e hanno coinvolto anche minoranze come gli afroamericani e gli ispanici, che spesso restano indietro.

L’economia, é a conclusão, “non ha più bisogno di sostenuti e alti livelli di accomodation monetario”. Uma volta inicializa la stretta – della quale non è stato definito un ritmo preciso, ha precisato Powell – anche le dimensioni del bilancio della Fed saranno ridotte “in modo prevedibile”, soprattutto attraverso la gestione dei cadetvestimza; anche se non sono stati ancora decisi “tempi, ritmo e altri deettagli” dell’operazione.