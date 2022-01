Em tempos de pandemia, agricultores digitais estudam hortas de ‘agroecologia’ ampliando/diminuindo o zoom

ROMA, 24 Jan. (Labitalia) – Em tempos de pandemia e digitalização, a arte de cultivar a terra de forma saudável e respeitando o meio ambiente pode ser aprendida online, através do Zoom. A protagonista desta iniciativa é Corinna Raganato, agroecologista de Castelfranco Veneto (Treviso), agrotecnóloga graduada e professora deste curso online para horticultores “Agroecologia”. Do que ele está falando? A agroecologia é a ciência que aplica os princípios da ecologia à produção de alimentos e ao manejo dos ecossistemas agrícolas. Cultivar uma horta produzindo alimentos saudáveis, protegendo o meio ambiente e o solo, promovendo a biodiversidade e aumentando a fertilidade. Estes são os princípios sobre os quais a iniciativa de treinamento é construída para profissionais e amadores. O curso terá início no dia 3 de fevereiro. No total, 5 aulas de uma hora e meia cada, às quintas-feiras à noite, das 18h30 às 20h00. Serão realizadas através da plataforma Zoom e podem ser acompanhadas de qualquer parte do mundo, através de um dispositivo (PC, smartphone ou tablet) com uma conexão com a Internet.

A primeira aula do dia 3 de fevereiro será intitulada “Agroecologia: como podemos dar nossa pequena contribuição ecológica ao planeta?”. No entanto, na quinta-feira, 10 de fevereiro, o tema será “Conhecer o solo e torná-lo fértil e combater as mudanças climáticas”. Na próxima aula marcada para o dia 17 de fevereiro, falaremos sobre “regras e ferramentas básicas para operar uma horta agroeco”. No dia 3 de março, a aula será sobre o tema “Plantas e Água: Como, Quando e Quanto Regar”. A última aula está marcada para 10 de março: “Quais são os principais inimigos das hortaliças na primavera e no verão? Prevenção e tratamento com princípios e técnicas naturais. Não é a primeira vez. Com o surto da epidemia, nos primeiros meses de 2020, Corina decidiu transferir os cursos que estavam planejados Originalmente tinha em sua presença o modo online (neste caso foi usado o Skype). Uma iniciativa de muito sucesso, com 70 participantes divididos em 3 grupos diferentes. Entre eles também havia um participante da Inglaterra (uma menina que mora lá) e um participante de Roma. O curso foi repetido na primavera de 2021: Mais de 50 alunos de toda a Itália e também do exterior estão matriculados em um único curso on-line. Eles se conectaram no Zoom de Estrasburgo, Praga, Berlim e Portugal, bem como de toda a Itália para seguir o curso de Agroecologia.

A professora Corina Rajanato, graduada em Ciências Ambientais na Ca’ Foscari em Veneza, e atualmente trabalhando de forma independente, é ecologista agrícola. Ele é membro do Conselho Distrital do Colégio Técnico Agrícola de Treviso e é observador técnico para a agricultura orgânica habilitada pelo Mipaaf. Seu caminho no Jardim Agroecológico é apoiado pela Sociedade Parcial de Salvarosa di Castelfranco Veneto. “Durante a pandemia, as pessoas entenderam – como explica Rajanato – que cultivar uma horta na horta é uma oportunidade: a autossuficiência alimentar está garantida. Este curso é destinado a todos, desde horticultores a iniciantes em jardinagem, com o objetivo de fornecer conhecimentos básicos sobre as principais técnicas de agricultura orgânica a partir da aplicação dos princípios da agroecologia”.