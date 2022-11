Se você vir uma lata de Coca-Cola em seu carro, fique alerta imediatamente: chame a polícia imediatamente

Alguém chutou uma lata de Coca-Cola e ela estava no seu carro. “Ah .. esses garotos são meio bandidos.” Talvez seja nisso que você vai pensar quando encontrar uma lata naquele lugar, mas é aí que você corre muito risco.

Perceba isso primeiro, porque você não verá uma bandeja colocada na porta entre o para-lama e a roda imediatamente, especialmente no lado do passageiro. O que provavelmente acontecerá é que você ligará o carro com tranquilidade e ele começará a avançar. Neste ponto, você ouvirá um som alto vindo logo abaixo do carro.

Um condutor atento e atento sabe muito bem que em caso de forte ruído mecânico proveniente do automóvel, é melhor parar imediatamente: existe o risco de agravar a situação em caso de avaria mecânica ou de um obstáculo que impeça o automóvel de movendo. A tentação é sair do carro para inspecionar o compartimento do motor. Mas isso é o que você não precisa fazer nesta ocasião em particular, e agora vamos explicar o porquê também.

Ladrões de carros vêm em todos os tipos de cores todas as vezes. Esqueça as táticas clássicas de roubo de carros. Também porque todos os conhecem e é natural que os automobilistas se tornem agora mais vigilantes e cautelosos. Segue-se que os ladrões devem procurar cada vez mais novos truques para explodir o carro sob nossos narizes, sob o pretexto ou armadilha, nos surpreendendo.

O método Coke Can onde eles explodem o carro debaixo do seu nariz

Os ladrões costumam usar métodos simples e estranhos, mas na maioria das vezes eficazes. Desde o clássico pedido de ajuda para um carro que precisa de reparo, até o método de travamento da porta. No primeiro caso, o ladrão age com um parceiro: este é aquele em que o carro quebra e começa a quebrar e pedir ajuda. O motorista é atraído para a teia de aranha e, distraído pelo mau funcionamento imaginário do motor, o verdadeiro ladrão começa a trabalhar: ele entra no nosso carro e o leva embora com facilidade se não tomarmos cuidado para não deixar as chaves no carro. foto.

Funciona da mesma maneira Coca-Cola pode método, e se queremos com mais eficiência para os ladrões, pois não requer a presença de um parceiro. O mecanismo de roubo é tão simples quanto engenhoso: uma vasilha é empurrada para baixo do carro e faz um barulho alto quando o motorista começa a dirigir o carro. Após ser alertado por um ruído alto, este pára rapidamente para verificar a falha na coluna de direção. Na maioria das vezes ele faz isso com pressa, deixando o carro aberto com as chaves penduradas. Neste momento, o ladrão intervém e prossegue para finalizar o roubo com o seguinte movimento: ele entra no habitáculo do nosso carro dando partida no motor, enquanto o motorista, que permaneceu perto do capô, vai roubar seu carro impotente. Frases.

Como isso acontece com muitos, recomendamos sempre retirar as chaves e fechar as portas mesmo para pequenas paradas nas proximidades.