Trecho das listas de preços de Kona: A Hyundai está retirando cerca de € 4.000 do preço das versões com bateria de maior capacidade, 64,8 kWh, para acessar os próximos bônus do país.

Reduções nos preços do Kona, também um incentivo para a versão de 510 km

Um por um, os fabricantes vão alinhando as suas tabelas de preços com os limites de preços definidos para atingir os incentivos máximos que deverão entrar em vigor a partir de abril. Com descontos Até 13.750 euros. Agora, a Hyundai está revendo os preços de seu carro elétrico mais vendido, o Kona, o que leva a… 41.300 euro Mesmo versões com bateria maior. Capaz de garantir até autonomia A uma distância de 510 km Para a versão com jantes de liga leve de 17 polegadas ou 440 km Com rodas de 19 polegadas.

Ambos têm um motor elétrico bastante potente. 150 kW (204 cv), É recarregado por corrente contínua com pontas A partir de 100 kW. Demora menos de 40 minutos para recarregar a bateria de 10 a 80%.

Só para dar um exemplo das oportunidades que se abrirão com os novos incentivos: quem tem carro vai desfazer-se dele e ter um ISEE dentro 30 mil eurosPoderá beneficiar do incentivo estatal de 13.750 euros. Assim, o preço efetivo atinge 27.550 eurosem níveis mais do que competitivos com os SUVs a gasolina ou diesel da mesma categoria.

Os dois conselhos cumpriram o seu dever e só falta a aprovação do governo