Empresas cada vez mais frágeis: o risco de incumprimento é elevado

As empresas não financeiras italianas ainda não saíramÁrea de perigo Continua frágil: na verdade, a probabilidade de incumprimento está a aumentar. Em dezembro de 2023, subiu para 6,22% face aos 5,68% do ano anterior, bem acima dos níveis pré-Covid (no final de 2019 era de 4,45%). E o que podemos esperar para 2024? Cenários Podem ser diferentes: no caso mais favorável, a probabilidade de incumprimento por parte das empresas pode descer para 6,13%, em qualquer caso superior às percentagens anteriores à pandemia; No cenário médio, espera-se um aumento de 6,39%; No cenário extremo, a probabilidade de incumprimento poderá atingir um pico de 6,82%.

Estes são os perfis de risco descritos em Previsões de crédito para 2024 para Agência de Avaliação Serviduma agência de classificação italiana especializada na avaliação da qualidade de crédito de empresas não financeiras italianas e em emissões de títulos de dívida.

Efeitos negativos no risco de crédito

“A tendência negativa é perceptível a partir de Período da epidemia “Eles ainda não foram reabsorvidos e as sucessivas pressões macroeconómicas, causadas por tensões geopolíticas, condições de financiamento mais restritivas e dinâmicas inflacionistas, continuam a impactar os riscos de crédito das empresas italianas.” Fabricio Negri, CEO da Agência de Classificação Cerved. «Em particular, o aumento das taxas de juro que começou no verão de 2022 contribuiu para o agravamento da probabilidade de incumprimento (risco percebido, ed.) e esperamos que uma continuação prolongada em níveis elevados possa ainda afetar a solvabilidade. Este elemento, juntamente com outros factores, continua a influenciar o risco de crédito das empresas italianas, o que vemos em qualquer caso Ligeira curvatura No cenário mais positivo esperado para o final de 2024.”

As empresas Lean estão em ascensão

Um sinal tangível de falta de rigidez corporativa é o relacionamento entre pessoas que têm um Avaliação positiva E aquelas com avaliação negativa: Numa amostra de mais de 15 mil sociedades anônimas, a taxa passou de 56,7% em dezembro de 2019 para 40,8% em dezembro de 2023, invertendo assim os índices, no que diz respeito ao chamado grau de investimento, ou seja, grau de investimento. Avaliações superiores.

“2024 começou com várias questões não resolvidas que continuam a pesar no perfil de risco de crédito das empresas italianas”, explica o CEO Negri. “O contexto geopolítico incerto, o declínio da confiança empresarial devido à fraca procura, o aumento das taxas de juro e a inflação estão a cobrar o seu preço.” na actividade económica, o que leva a riscos acrescidos.”

Os três cenários diferentes

A estimativa incluída na previsão de crédito inclui três pressupostos:

Cenário básico. Possível inadimplência em dezembro de 2024 Leve melhoria Em 6,13% em relação a 2023 (6,22%). Neste caso, as tensões geopolíticas permanecerão, mas com efeitos limitados. A actividade económica poderá consolidar-se no segundo semestre do ano, apoiada por uma inflação baixa, taxas de juro baixas e um mercado de trabalho sólido. Cenário médio. probabilidade de Subida padrão Em 6,39%. Neste caso, os especialistas da Cerved Rating atribuem uma baixa probabilidade de isso acontecer, mas se assim for assistiremos a uma deterioração generalizada das condições económicas e da situação geopolítica e a um adiamento e atraso do corte da taxa de juro pelo Banco Central Europeu . Na implementação do Pnrr. Cenário perigoso. Você vai tocar O auge da possibilidade A taxa de inadimplência atingiu 6,82%, com forte deterioração na qualidade do crédito e significativa migração das empresas avaliadas para categorias de rating em deterioração. As condições negativas para o cenário médio seriam exacerbadas pela repercussão dos conflitos em novas áreas geográficas, pela ocorrência de estagflação tanto nos Estados Unidos como na União Europeia, pelo aumento das taxas de juro e pela suspensão dos regimes de PNRR.

“Olhando para além de 2024, fica claro como a retomada do declínio dos níveis de risco para as empresas italianas pode ser promovida através do aumento da competitividade em todo o mercado europeu”, comenta Negri. “Em particular, as oportunidades que oferece Transformação ambiental E dê a eles Novas tecnologias digitais Deveria ser sujeito a medidas de investimento (estimadas em cerca de 500 mil milhões de euros anuais) para garantir a competitividade com outras regiões económicas globais (especialmente os Estados Unidos e a China).”

Setores para cima e para baixo

Ao analisar os diferentes sectores produtivos que testemunhamos Fenômenos heterogêneos Devido a diferentes tendências de mercado. Portanto, o turismo, a restauração, a indústria farmacêutica e as TIC têm uma elevada probabilidade de baixo risco de incumprimento, mesmo numa medida significativa. Pelo contrário, as indústrias têxteis, da borracha e dos plásticos, bem como a agricultura, registarão um novo aumento no risco de crédito.

Em detalhe: Quanto ao setor “turismo, restauração e alojamento”, prevê-se que diminua de 12% em 2023 para 10,80% este ano. Seguidos pelos setores “Gestão de Água e Eliminação de Resíduos” (de 5,13% para 4,79%); “Petróleo” (de 5,25% para 4,91%) e “Medicamentos” (de 5,11% para 4,79%).

Embora os riscos aumentem, para o sector agrícola, estão a aumentar de 6,96% para 7,22%. O percentual de têxteis também aumentou (de 6,68% para 6,82%). Alimentos e bebidas (de 5,66% para 5,76%) e papéis e embalagens (de 4,23% para 4,26%)

O mesmo vale para Tamanho da empresa: As grandes empresas conseguirão reduzir o risco de incumprimento em 4%, enquanto as pequenas empresas em apenas 1%, devido ao aumento da fragilidade financeira.

Todos os direitos reservados