Eleições em Portugal 2024, Chiga de extrema-direita sobe nas sondagens de opinião

O terceiro governo, liderado pelo socialista António Costa, caiu em Novembro de 2023, após um escândalo de corrupção e compras fraudulentas.

A data das novas eleições legislativas está marcada para 10 de março de 2024.

As pesquisas de opinião dão ao Partido Chiga, de extrema direita, 18 por cento, ficando em terceiro lugar, depois do Partido Socialista cessante e da Aliança Liberal Democrática.

Domingo, 10 de março Portugal vai às urnas para eleger um novo parlamento e determinar um novo primeiro-ministro, depois da crise do terceiro governo liderado por António Costa. São oito listas e entre os indicados eles se destacam nas urnas Chiga Ascensão!Uma formação política de extrema direita. Aqui está tudo o que você precisa saber antes de votar.

Porque há eleições antecipadas em Portugal

Foi uma crise para o governo Costa III Por causa de um grande escândalo de corrupção e aquisições fraudulentas dentro do governo, que levaram não só à prisão de várias pessoas, mas também à colocação de muitas outras sob investigação, incluindo o próprio Primeiro-Ministro, que acabou por se demitir. Imediatamente depois, Antonio Costa provou ser um outsider Os fatos se devem a um erro do Poder Judiciário. Na verdade parece inacreditável, mas o procurador português admitiu que aconteceu Erro de cópia: Costa participou na investigação porque acreditava que o seu nome tinha aparecido na operação de escuta telefónica, mas durante as audiências foi confirmado que não era o Primeiro-Ministro quem era mencionado no telefonema, mas sim António Costa Silva, o Ministro da Economia português. . A exclusão da palavra “Silva” foi suficiente para trazer a pessoa errada de volta à investigação.

No entanto, a perigosa situação política que surgiu tornou impossível a continuação do governo no poder. Assim, no final, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, optou por dissolver a legislatura e iniciar um novo processo eleitoral. particularmente, A investigação se concentrou em minas de lítio No norte, perto da cidade de Montalegre, e em projetos relacionados com o hidrogénio verde no sul, em torno do importante porto e parque industrial de Sines.

A ascensão do partido de extrema direita Chiga

Chega (que significa “basta” em português) é um Partido político português de extrema direita Com orientação nacional e social conservadora, foi fundada em 2019 por André Ventura, 41 anos, ex-comentarista de futebol e ex-membro do Partido Social Democrata. Apresentou-se pela primeira vez nas eleições europeias de 2019, quando concorreu pelo Partido Real Popular, e obteve 1,6 por cento dos votos, sem obter, portanto, quaisquer assentos.

Nas eleições legislativas de 2019, o partido, concorrendo com listas próprias, obteve um assento no Parlamento, que foi atribuído ao próprio Ventura (eleito pelo distrito de Lisboa). Esta exploração ocorre nas eleições legislativas de 2022, onde o partido obtém 7% dos votos e 12 assentos. Face às novas eleições legislativas, as urnas Eles dão Entre 15 e 18 por cento.

Ao contrário do que aconteceu em muitos Estados-Membros da UE, da Finlândia à Itália, A extrema direita ainda não teve muita influência em Portugal, que em abril comemora meio século desde a Revolução dos Cravos de 1974, que pôs fim a quase muitos anos de regime autoritário. Com os socialistas favorecidos para obter o maior número de votos, mas com a expectativa de que os partidos de direita ganhem mais assentos no Parlamento, os olhos de muitos observadores estão voltados para Ventura, que há muito declarou… Porque ele não queria apoiar uma coalizão de direita A menos que seja oficialmente parte disso.

Shiga fez alguns Combater a corrupção Um dos seus principais temas: “Portugal precisa de limpar”, diz um dos seus outdoors, ao mesmo tempo que faz campanha sobre a migração, a crise climática e as diferenças religiosas e culturais. O partido apoia a pena de morte e a castração química para violadores reincidentes e quer tolerância zero para a imigração ilegal. Disse também que quer que Portugal tenha mais liberdade na UE para prosseguir as relações económicas bilaterais.

Os populistas de direita estão em ascensão em toda a Europa, colocando mesmo em crise a experiência de social-democracia escandinava que dura há décadas. O Partido da Liberdade da Áustria está no bom caminho para vencer as eleições de outono na Áustria, enquanto a Alternativa para a Alemanha (AfD) e a Reunião Nacional de França alcançaram níveis recordes nas sondagens de opinião. em Eleições para o Parlamento Europeu em junhoAlém disso, os partidos de extrema-direita estão quase certamente destinados a receber muitos votos. As eleições em Portugal poderão reforçar esta tendência.

Quais são os partidos na nova volta eleitoral em Portugal?

O primeiro governo Costa tomou posse em 2015, e foi renovado para um segundo mandato em 2019. Em 2022, ocorreu a primeira crise governamental, devido à recusa do Primeiro-Ministro em introduzir algumas alterações ao orçamento que foram consideradas “caras e fora de contexto .” A lei, causando o colapso da frágil maioria que a apoiava. No Março de 2022 O terceiro governo assumiu as suas funções Costa, que caiu então em novembro de 2023, com a demissão do primeiro-ministro Costa.

As eleições legislativas de 2024 foram convocadas em Portugal antes do fim natural do poder legislativo previsto para 2026. Participam oito partidos:

partido Socialista : É o partido de centro-esquerda, que representa o governo cessante;

: É o partido de centro-esquerda, que representa o governo cessante; Aliança Democrática : O partido liberal conservador resultante da aliança entre o Partido Social Democrata, o Partido Popular e o Partido Realista Popular.

: O partido liberal conservador resultante da aliança entre o Partido Social Democrata, o Partido Popular e o Partido Realista Popular. Shiga : É o partido de extrema direita, que nas pesquisas de opinião atuais é considerado um dos partidos preferidos.

: É o partido de extrema direita, que nas pesquisas de opinião atuais é considerado um dos partidos preferidos. Iniciativa Liberal : Um partido liberal de centro-direita e centro-direita;

: Um partido liberal de centro-direita e centro-direita; Bloco esquerdo : Partido de origem socialista, que fez parte da maioria no primeiro governo Costa até a crise de 2022;

: Partido de origem socialista, que fez parte da maioria no primeiro governo Costa até a crise de 2022; Aliança Democrática Unida : União dos Partidos de Esquerda que reúne o Partido Comunista Português, o Partido Verde e membros do extinto Partido da Intervenção Democrática;

: União dos Partidos de Esquerda que reúne o Partido Comunista Português, o Partido Verde e membros do extinto Partido da Intervenção Democrática; Pessoas, animais e natureza (panela) : Fundado em 22 de maio de 2009 com o nome de Partido pelos Animais (PPA), está particularmente comprometido com os direitos dos animais e a conservação da natureza;

: Fundado em 22 de maio de 2009 com o nome de Partido pelos Animais (PPA), está particularmente comprometido com os direitos dos animais e a conservação da natureza; livro: De orientação ambiental, socialista, progressista e pró-europeia, fundada em 2014 com base nas reivindicações do “Movimento pela Esquerda Livre”, uma iniciativa política lançada por representantes da sociedade civil em 2012.

Os analistas esperam que, se a extrema direita obtiver votos suficientes, o fará Especialmente graças aos jovens. Shiga! Consegui interceptar o desconforto e os medos dos jovens sobre o futuro através das redes sociais. Num país com um índice etário elevado como Portugal, as novas gerações cresceram quase exclusivamente sob o Partido Socialista: neste contexto, o desejo de mudança pode influenciar muito os votos dos mais jovens em Portugal. Mas também afeta os jovens Baixa taxa de participação – Entre os mais baixos Europa – um indicador de uma crise democrática que pode reflectir a desilusão ou o descontentamento com a política tradicional. Os eleitores desiludidos podem tender a votar em partidos que prometem mudanças radicais ou que se apresentam como anti-establishment. Como costumam fazer os partidos de extrema direita.

