A BMW prometeu e agora chegou: o novo SUV tem algo que nunca foi visto antes

Um SUV verdadeiramente especial vindo da Alemanha. Porque a BMW elevou a fasquia. os detalhes.

BMW decidiu dar mais um passo em direção a uma mudança completa em direção aos carros elétricos, com um SUV que tem todos os ingredientes necessários para conquistar a homologação. No momento este produto ainda não está disponível nas concessionárias, mas os prédios oferecem grandes oportunidades.

Na verdade sabemos que não será lançado antes de 2025 e que será um dos chamados modelos Neue Klasse, a categoria que podemos definir como 4.0 está orientada para a mobilidade limpa. Se um protótipo de sedã foi mostrado ao mundo em momentos inesperados, agora é a hora de produzir um volume maior.

BMW apresenta o novo SUV, suas linhas modernas e um olhar para o futuro

O SUV ao qual nos referimos Chama-se X, um nome simples e básico que esconde muita atenção à estética e sobretudo à tecnologia. O design é muito moderno e pode ser visto de frente, com o clássico padrão de rim duplo colocado verticalmente em vez de horizontalmente como é habitual. Por outro lado, os conjuntos de iluminação se estendem por todo o show, incluindo também assinaturas de luz LED.

Em relação às dimensões, o fabricante Nenhuma orientação ainda fornecidaPorém, é quase claro que, pelo menos em termos de comprimento, o nosso deverá rondar os 4,70 em linha com as amostras já existentes no mercado. A traseira também é falsa e lembra o X5 e XM.

Ao abrir as portas encontramos a primeira inovação realmente importante: a vista panorâmica. Algo inovador que muda o conceito de dashboard tal como o entendemos. Com comprimento igual ao para-brisa, tem uma peculiaridade: para ter sempre à mão todas as informações necessárias sem distrações, as informações mais interessantes podem ser transferidas livremente no display central levemente curvado em direção ao motorista.

Também pode ser configurado através deste dispositivo Sua atmosfera favorita Em termos de cores e sons para deixar o cockpit mais próximo das suas necessidades. Além disso, para garantir que você não perca nada, haverá também uma exibição em 3D.

Voltando às luzes interiores, bem como a todas as luzes LED incluídas As superfícies traseiras serão iluminadas Os materiais utilizados serão extraídos de fontes recicladas. A escolha de criar um ambiente de sala de estar é interessante, por isso os bancos dianteiros e traseiros são projetados para facilitar as conversas, com tudo focado no conforto. As janelas também são grandes e há um teto panorâmico para maior luminosidade.

Da estética ao conteúdo, muito pouco se sabe no momento. A tecnologia eDrive de sexta geração será usada principalmente. As baterias utilizadas serão de íon-lítio com densidade de energia celular 20% maior do que no passado. Graças ao sistema de 800V, a velocidade de carregamento é melhorada em 30%. Conclui-se que 300 quilômetros podem ser recuperados em cerca de 10 minutos. Neste sentido, a autonomia foi aumentada, enquanto o coeficiente aerodinâmico diminuiu.

atualmente O número de sistemas de assistência ao motorista e quais são esses sistemas não foram revelados Ele não estará presente nem a que preço o carro será vendido.