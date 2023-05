O novo BMW Touring Coupé: design arrogante e ambições de supercarro Um retorno ao estilo, é o sucessor do Z4

Numa era em que a inovação, ao nível das motorizações e da elegância, gera competições diárias, a BMW não deixa de impressionar com as suas opções dominantes: como é o caso do Touring Coupé.

Quando o jogo fica intenso e a barra competitiva da casa precisa ser elevada BMW Eles estão sempre prontos e, de fato, estão acostumados a lançar “flechas” vencedoras: por exemplo, com Nova rodada.

Estamos falando, é claro, sobre o que todos agora conhecem como nova rodada Coupe é uma jóia de uma casa BMW Ele quer levar um legado importante e um espaço focal.

qualquer? Em relação ao conceito de herança, vamos falar sobre o modelo Z4enquanto o objetivo de O novo BMW Touring CoupéEstá atraindo mais segmentos de público com sua atratividade.

Ela quer fazer isso de duas maneiras: com sua estética, que traça o estilo de um veículo de linha de força, rugindo que isso projeto Que cativa, e por outro lado, com o desejo de parecer um Super-carro.

Passeie por um cupê, que elegante um BMW

Em suma, é realmente uma verdadeira jóia: o Novo cupê é Ela chegou para aparecer em toda a sua beleza eloquente e não há dúvidas sobre suas qualidades. Onde apareceu?

Nós vimos isso no Concours d’Elegance Villa d’Este 2023, dExatamente onde a empresa-mãe da BMW exibiu a prévia global Cupê Touring Concept. como?

É aquele que se inspira, como referimos, no Z4 que por sua vez nasceu da ideia de simular o Touring que triunfou em Mil milhas em 40. Em suma, um remake de luxo requintado.

Das imagens e ideias que surgiram, surgiu um biposto com motor de seis cilindros, com estrutura de cabine a ser feita Deixar os fãs loucos.

BMW, novidades do cupê Touring

Superfícies de couro, um espaço amplo e agradável tanto para quem gosta de viajar quanto para quem precisa de bolsas grandes, mas ao mesmo tempo grandes prédio de cupê Isso não se trai.

A ideia básica que os engenheiros provavelmente queriam implementar é sobre O conceito de vagar cupê de BMW É tornar a condução divertida, dinâmica e segura.

A diversão do básico mudou para o sentido mais futurista de inovação com um dispositivo de alta qualidade para o que importa tecnologia para Edge e infoentretenimento E não só.

Até mesmo a seleção estética muito cativante, como novas opções de pintura e grade, foi enriquecida curiosidade pública.