Na Itália (e no resto da Europa) a falta de mão de obra se deve aos baixos salários: estudo Etuc- Corriere.it

jovem também seletivo E menos inclinado a trabalhar à noite e nos fins de semana? Profissões que os italianos não querem mais exercer? Ao contrário destes e de outros relatos, se há setores na Europa que lutam para encontrar a mão-de-obra de que precisam, é principalmente porque «Pagam em média 9% menos Em comparação com os setores em que são mais facilmente empregados.” É o que emerge de A análise postado por Confederação Europeia de Sindicatos (CES) Por ocasião do Décimo Quinto Congresso Jurídico, a ser realizado em Berlim, de terça-feira, 23 a sexta-feira, 26 de maio.

Este é o casoE é fácil entender por que o número de vagas nos setores italianos mais afetados aumentou de janeiro de 2019 a janeiro de 2022 em quase 1%, enquanto nos mercados mais ricos permaneceu quase inalterado. sob este proLinha A camisa preta vai para o setor de hotelaria e restauraçãoque em nossas latitudes oferece um salário médio 9,85 euros por hora (E – não surpreendentemente neste momento – ele foi afetado por uma escassez de 250.000 garçons e cozinheiros.) No geral, de acordo com o último boletim Excelsior divulgado pela Anpal e Unioncamere, em maio, a diferença entre oferta e demanda de mão de obra atingiu 46,1% (+7,8% em relação ao ano passado), o que representa até 47% Se olharmos apenas para os jovens.

“Um salário digno é bom para os trabalhadores, é bom para os empregadores e é bom para a Europa”, comentou à margem da publicação do relatório do Secretário-Geral da CES. Esther Lynch -. Junto com a inflação, os baixos salários causam perda de poder de compra, enquanto a escassez de mão de obra prejudica o desempenho econômico e os serviços públicos. O estudo mostra claramente como Os baixos salários são um dos principais fatores que impulsionam os desafios do emprego na Europa».