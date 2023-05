Aí vem a picada Comer fora será cada vez mais claro: todos os dados

Más notícias para os italianos que adoram comer fora, os dados mostram um aumento constante dos preços que não dá sinais de parar.

Nos últimos anos, houve um arquivo Aumento geral de preço O que afetou todos os setores em todas as áreas. Entre as principais razões certamente estão consequências da epidemia e consecutivo A guerra na Ucrânia. Dois eventos de importância histórica elevaram o custo de aquisição de matérias-primas para a produção de energia elétrica.

Como se não bastasse, houve um peso significativo no quadro econômico especulação financeira, Propriedade de algumas das empresas líderes no mercado de energia Pegue a onda da inflação para aumentar seus ganhos. O resultado foi que foram principalmente os consumidores e pequenos empresários que pagaram o preço.

A situação também me afetou mercado de restauração Vencido pelas indicações confusas e pelos escassos benefícios que obteve durante as fiscalizações, não teve tempo de se reerguer quando ágil nas contas Para o fornecimento de eletricidade e gás, com todas as consequências acima.

Apesar de tudo, de acordo com os dados fornecidos durante cimeira alimentar 2023, O ano passado foi positivo para todo o setor alimentar e de bebidas, um mercado que movimenta anualmente 46 mil milhões de euros, empregando cerca de 1,2 milhões de trabalhadores, repartidos por 300 mil empresas.

Quanto subiram os preços dos restaurantes?

Se do ponto de vista corporativo parece que o pior já passou, o mesmo não se pode dizer dos clientes, para quem já foram repassados ​​quase todos os seus aumentos. De fato, de acordo com dados fornecidos pela Codacons, os aumentos estão ocorrendo muito mais rápido do que a inflação.

em relação ao ano passado, Comer fora de casa custa em média 12% a mais. Mesmo escolhendo apenas a pizza custa 7,6% a mais, assim como o fast food, onde o aumento de preço foi de cerca de 6,6%.

As cidades mais caras e aumentos na entrega de comida

Os aumentos afetam não apenas quem gosta de comer fora, mas também quem prefere desfrutar da comida confortavelmente em casa ou no escritório. De acordo com os dados codaconDe fato, os preços no setor de entrega de alimentos aumentaram cerca de 13%. Com o mesmo consumo, em 2023 as refeições fora de casa custarão aos italianos cerca de € 2 bilhões a mais do que no ano anterior.

As ondas atingiram toda a Itália de norte a sul Brindisi e Cosenza Sair para jantar custa cerca de 11% a mais, quase o mesmo que uma Siena quando chega a 11,5%. Mas entre as cidades mais afetadas pela picada encontramos Viterbo, já que gastará 16% a mais que no ano anterior. Eles podem dar um suspiro de alívio Trápani e Ancona Onde os aumentos foram “apenas” cerca de 3%. Já a cidade de Vercelli foi a menos afetada, pois os preços subiram 2,4%.