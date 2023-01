Mais de 1.100 expositores de mais de 40 países: Expo Riva Schuh & Gardabags está de volta e já conquistou grande sucesso internacional

Riva del Garda. Atrás – para o outro lado 1.100 expositores (10% a mais que em junho de 2022) de mais de 40 países (44% europeus e 56% não pertencentes à UE). Camboja, Canadá, Costa do Marfim e Nova Zelândia Novos países marcam presença pela primeira vez nos pavilhões. então China, Brasil, Canadá e Itália, mas também Índia, Alemanha, França, Portugal, Turquia, Polônia, Reino Unido, EUA, Paquistão, Peru, El Salvador. Esta é apenas uma pequena lista de alguns dos países em que eles estão 98ª edição da Expo Riva Schuh & Gardabags que abre hoje, sábado, 14 de janeiro de 2023, Diz tudo sobre o caráter internacional do evento Que mais uma vez se revela um catalisador de negócios essencial para o setor internacional de calçados e marroquinaria.

A percepção é clara: Estamos agora na saída do longo túnel em que a epidemia nos jogou. Se na última versão já vislumbramos a luz, hoje Podemos dizer que o mercado de calçados e artigos de couro está crescendoE temos a sensação de que isso pode acontecer De volta aos níveis mais altos até 2024». Estas são as palavras do presidente da Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pelegrini.

As expectativas positivas do mercado são refletidas Nos números que o evento Riva coloca em campo Os 1108 expositores veem compradores vindos de mais de 100 países responderem. Uma representação clara de como a mediação global do setor calçadista está ameaçada na Expo Riva Schuh & Gardabags. Um contexto capaz de produzir atividades comerciais, bem como a troca básica de idéias e informações, Também é capaz de promover produtos Made in Italy e fornecer a mais de 250 empresas italianas existentes pontos de venda unificados e novos. “Não apenas os produtores individuais acreditam – continua Pellegrini – na Expo Riva Show e Gardabag, mas também instituições internacionais que veem o evento como uma ferramenta para desenvolver suas indústrias.”

sucesso que Alessandra Barelli Diretor da Expo Riva Schuh & Gardabags, “Segue o compromisso constante de Toda a organização da exposição está focada no desenvolvimento de uma rede internacional mais ampla de contatos (11 delegados de 30 países representados). Esta rede permitiu Trazer 119 novos compradores e jornalistas de 25 países para a feira que visitam, pela primeira vez, as salas de exposições de Riva del Garda ». Um esforço que se une ao desejo da empresa de colocá-lo à disposição dos visitantes Ferramentas cada vez mais avançadas que permitem encontrar facilmente os produtos e parceiros que procuram: Pense na evolução do catálogo digital cheio de informação, novos expositores que aumentam a diversidade da oferta em termos de gamas de preços e ofertas de produtos, interesse pelas questões de sustentabilidade promovidas através de seminários dedicados. sem esquecer Varejo da Vila da Inovação, Que propõe soluções inovadoras para o mundo da distribuição graças às propostas das startups presentes na feira.

A abertura do evento contou com a presença de muitas figuras empresariais importantes na inauguração do novo Business Club: Prefeita de Riva del Garda, Cristina Santi, Vereadora de Artesanato, Comércio, Promoção, Esporte e Turismo do Município Autônomo de Trento, Roberto Filoni, Primeiro Cônsul e Gerente Geral de Promoção do País, damiano francovi, E Maria Madalena del Grosso, Diretor do Departamento de Bens de Consumo do ICE. todos apontaram A importância de trazer muitos expositores e compradores locais e internacionais para a Itália. Todos ressaltaram a importância do evento tanto para a região local quanto para todo o cenário calçadista nacional e internacional.

“Gostaria de agradecer ao Riva del Garda Fierecongressi Spa pela grande positividade expressa hoje, Saímos de três anos difíceis e a Expo Riva Schuh será um importante teste do que está acontecendo em nível global. E isso é um grande orgulho para o Trentino, assim como para Riva del Garda. Hoje são mais de 1.100 expositores de todo o mundo, dos quais cerca de 25% representam o mercado italiano, Reafirmar o interesse nacional nesta feira, bem como o internacional. Deste ponto de vista, Riva del Garda é um local vencedor, Este é o único centro de exposições do Trentino e deve continuar assim também no futuro”, esta é a mensagem do vereador Roberto Filoni.

sobre o prefeito Christine Santi “A Expo Riva Schuh e a área local têm conexões muito profundas: Versão 98 traça quase cinquenta anos de história e supera dois anos de pandemia Ressaltando mais uma vez o papel da feira como uma oportunidade fundamental para acelerar os negócios do setor.