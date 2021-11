Como enganam você (e o que você realmente come) – Libero Quotidiano

Há algo talvez Não sei pão. Sim, porque nem sempre pode ser vendido em grandes quantidades. Parcialmente cozidoQuer sejam congelados ou não, e terminem de cozinhar mais tarde, eles devem ser necessariamente embalados. Mas não só: como o ilfattoalimentare.it mencionou, O produto deve ser claramente diferenciado do novo produto, tudo com uma etiqueta específica que informa ao consumidor como prepará-lo.

Isso é o que eu reitero em uma frase Conselho do Estado Em outubro passado, em recurso foi confirmado o indeferimento do recurso interposto pelo supermercado boliano contra a ASL de Lecce, ao TAR.

A frase destaca como os indicadores são relatados na embalagem, além dos indicadores padrão, Ele também deve conter o texto “Obtido de pão parcialmente cozido congelado” ou “obtido de pão parcialmente cozido”. O objetivo dos indicadores, evidentemente, é garantir a máxima transparência ao cliente, com uma distinção muito clara entre produtos cozinhados e produtos frescos.

Mais uma vez, o documento afirma que se o cozimento não for concluído Separe as áreas das áreas de vendasO pão também pode ser cozido excepcionalmente no armazém, desde que seja sempre garantido o cumprimento das normas de higiene e saúde, e desde que haja etiqueta com os poderes de cozedura do produto bem visíveis ao consumidor. E, novamente, o pão ainda precisava ser entregue ao cliente em pacotes.