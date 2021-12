Lucro sustentável ou lucrativo sustentável? ambos! : ImpresaCity.it

As empresas que terão sucesso na economia pós-pandemia serão aquelas que colocarão a sustentabilidade no centro de suas estratégias, como o SAP Southern Europe Number One ilustra esse pensamento.

Nos últimos 18 meses, o mundo dos negócios esteve tão focado na emergência da Covid-19 que se afastou de outra palavra-chave: responsabilidade social corporativa ou responsabilidade social corporativa. Mas Serão as empresas que prosperam em uma economia pós-pandemia que colocam a sustentabilidade no centro de suas estratégias.

Antes da pandemia, muitas empresas podiam se livrar de uma abordagem desatualizada de CSR Como eles envolvem seus funcionários? Eles escreveram bons relatórios e disseram coisas interessantes sobre ser uma organização socialmente responsável. Eles fizeram cartazes anunciando visões e valores ambiciosos, mas não os viviam todos os dias. Agora pergunte às empresas Isso se mostra importante a cada dia e em um mundo totalmente diferente. O que quero dizer com isso? Sabemos que o mundo dos negócios mudou. As empresas que desejam ter sucesso nos próximos 10-20 anos sabem que, para criar valor a longo prazo, devem Alinhe seus objetivos com os da empresa para a qual trabalham. Eles precisam se acostumar com a ideia de trabalhar não só para o bem dos acionistas, mas também para os seus colaboradores e suas comunidades, e também para o bem do planeta. Os dias de luta por ganhos de curto prazo em detrimento do valor de longo prazo estão rapidamente passando pelo espelho retrovisor.

hora de responsabilidade social

Porém, responsabilidade social não significa apenas cumprir um dever. Trabalhar para enfrentar os maiores desafios que a humanidade enfrenta, especialmente a desigualdade social, oferece oportunidades reais de trabalho para empresas com uma visão clara do futuro. As empresas que surgirem na próxima década serão as que verão Novas oportunidades de crescimento em responsabilidade social e desenvolver modelos de negócios, produtos e serviços que contenham elementos e práticas socialmente responsáveis.

Em setembro de 2015, os líderes mundiais adotaram Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, ou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que falam diretamente sobre nossa responsabilidade de inovar para criar um mundo sem pobreza, Um planeta mais saudável e uma sociedade mais justa e pacífica até 2030. em um suculentosApoiamos essas metas além dos resultados econômicos. Ajudamos países, organizações dos setores público e privado e cidadãos a cumprir e cumprir as regulamentações, usar recursos de maneira eficiente, medir e reduzir emissões e inovar em relação a novos modelos de negócios para prosperar na economia digital e global.

Nossas soluções ajudam Crie cadeias de abastecimento éticas e transparentesPromover uma economia circular de baixo carbono e livre de resíduos, eliminar as desigualdades e treinar pessoas que nunca tiveram a chance de entrar na sala de aula. O que aprendemos, no entanto, é que Contribuições significativas para os ODS requerem ligações concretas entre uma atividade ou ferramenta e o impacto social, ambiental e econômico que se deseja alcançar.. Deve haver um vínculo físico entre nossas operações e o impacto que podemos ter como empresa. Caso contrário, a história se torna aleatória.



Oportunidades de acesso

Como são feitos esses links? Em primeiro lugar, estamos ativamente envolvidos em questões como Treinando e aprimorando as habilidades de seus funcionários e jovens. Encontram-se maneiras de promover e aumentar a diversidade na força de trabalho e garantir que todos os funcionários tenham as mesmas oportunidades de crescimento, porque as empresas de sucesso refletem melhor a diversidade da empresa e dos clientes que atende. Na SAP, por exemplo, participamos de várias iniciativas para aumentar ativamente os pools de talentos locais por meio de extensos programas de treinamento para funcionários em diferentes estágios de suas carreiras.

Na Turquia, África francófona, Israel, Portugal e Espanha, o nosso programa “mulheres dirigindoAjuda as mulheres a melhorar suas habilidades de gerenciamento. Estamos colaborando com a Cruz Vermelha na Espanha para fornecer habilidades tecnológicas às mulheres em risco de exclusão social e laboral. Na Itália, lançamos uma iniciativa para mulheres com o objetivo de criar uma série de discussões sobre diferentes tópicos (por exemplo, a lacuna de gênero, liderança feminina, empoderamento, equilíbrio entre vida pessoal e profissional) Desenvolva planos concretos para impulsionar a transformação dentro da organização. E por último, mas não menos importante, no Oriente Médio, nossas redes de diretoras atuam como catalisadores para mudanças incrementais.

Ser sustentável também significa liderar com agilidade e uma mentalidade de crescimento. A continuidade dos negócios pode depender da capacidade de retreinar e melhorar a força de trabalho para a era digital, mas hoje é mais importante do que nunca incluir outros elementos como empatia, resiliência e gerenciamento de estresse também no retreinamento. em palavras curtas Quanto mais você se concentra nas pessoas e nas responsabilidades sociais, mais sucesso você terá.

É difícil dizer que as empresas mais resilientes hoje são aquelas que estão adotando a tecnologia para transformar suas operações. Se a Covid-19 nos mostrar alguma coisa, é o urgente A necessidade de todas as organizações do mundo se tornarem empresas inteligentes o mais rápido possível. A tecnologia é a cola que mantém tudo unido e nos permite tomar decisões mais inteligentes que apóiem ​​um futuro sustentável com a sociedade no centro. Falando na Sapphire NOW no início deste ano, Christian Klein, CEO da SAP, compartilhou uma visão ambiciosa, onde as empresas com conexões inteligentes reinventarão a forma como as empresas fazem negócios:Juntos, construiremos redes que defendam a diversidade, a inclusão e os direitos humanos. Disponibilizaremos o monitoramento da pegada de carbono nas redes de negócios para que um resultado próximo a zero seja alcançado. Juntos, podemos reinventar a forma como as indústrias funcionam, conectando empresas inteligentes a uma rede de negócios em toda a indústria … tornando o lucro sustentável e a sustentabilidade lucrativa.”

Torne o lucro sustentável e a sustentabilidade lucrativaEste deve ser o nosso lema a ser repetido e preservado na perspetiva de um futuro melhor para todos.

Claudio Morozabal é SAP Chefe do Sul da Europa, Oriente Médio e África