Gás, aqueles campos não utilizados que outros estão explorando e nós não (para reduzir o preço de cobrança)

Existem mais de 90 bilhões de metros cúbicos de metano no fundo do mar italiano. Pode chegar a 120-130 bilhões, se considerarmos os recursos potenciais de Gás Ainda não confirmado. Mas eles estavam esperando lá há anos. Definitivamente, já se passaram dois anos e meio desde que a moratória sobre licenças pendentes e regalias começou a aguardar Pitesai procurado por M5s. Existem plantas mortas no alto Adriático, em Emilia Romagna, na costa de Ravenna e Comacchio. E de novo: em mercado Na saída de San Benedetto del Tronto e Alba Adriatica, suspensão dianteira Apulia E forte potencial ao longo da costa Sicily. Há um caso de Argo Cassiopeia na região da Gela. Aqui a Eni-Med pretende em uma joint venture com a Edison investir até 1,8 bilhão para exploração de gás no Canal da Sicília, por meio de 4 poços submarinos conectados a uma planta de processamento a ser construída nas proximidades da refinaria plantada em Gela.

Alcance a linha de chegada

Já o “Plano de Transição de Energia Sustentável para Áreas Qualificadas”, mapa de atividades potenciais, deve ter atingido a meta de aprovação das autoridades locais. Mas, nesse ínterim, os investimentos empresariais quase desapareceram. No entanto, levará anos para reiniciar o carro.

Pelo menos um ano para reabrir as torneiras que já estão disponíveis mas fechadas temporariamente. Tanto para ir pescar em uma mina de ouro de verdade. É como sentar-se sobre um tesouro de pelo menos 150 bilhões de euros, considerando o preço de um metro cúbico de gás, deixando que outros se beneficiem. Croácia e Montenegro, por exemplo, ou Albânia e Grécia, que sugam implacavelmente os mesmos sedimentos do fundo do mar, mas de sua própria palha, do outro lado do Adriático.

Hoje, de 120-130 bilhões de metros cúbicos, a Itália extrai apenas 3-4 por ano. Mas ela consome mais de 70. O que falta ela compra do exterior, da Rússia, Catar, Argélia, Noruega e até dos Estados Unidos. Acreditar que transportar todo aquele gás ainda tem um grande impacto no meio ambiente.

Assim, a Itália pode produzir em casa a um custo de 5 centavos e até revender parte e ganhar muito. Em vez disso, eles são forçados a comprar ao preço decidido pelo mercado. Ontem, o metro cúbico de gás chegou a 140 centavos. Pior ainda, o metano também fez com que os preços da eletricidade caíssem em mais de 300 por megawatt-hora. A esperança para os próximos meses é que as tensões entre a Rússia e a Ucrânia diminuam. Tensões que hoje levam ao temor de interrupções no fluxo dos gasodutos, em um período em que a Europa está consumindo estoques em ritmo recorde. Talvez a aprovação da Alemanha também pudesse acessar NorthStrean 2, o novo gasoduto que conecta a Rússia à Alemanha através do Mar Báltico, evitando assim a Ucrânia. Não há requisitos e ainda há dúvidas sobre a segurança, como se costuma dizer no momento de Berlim.

No entanto, o primeiro-ministro Draghi percebeu que não havia tempo a perder: um plano estrutural para salvar um projeto de lei precisava ser implementado para proteger a Itália de uma crise de energia que poderia durar mais do que o esperado. Compra e armazenamento compartilhados Na Europa, a transformação do mecanismo de preços, juntamente com um imposto verde para empresas de energia, faz parte da tarefa. A Itália deve ser capaz de controlar seus próprios campos de gás.

Para e volta

A moratória de perfuração que começou em fevereiro de 2019 suspendeu cerca de 150 licenças: 73 licenças de pesquisa já estão em vigor e outras 79 estão pendentes. Mais 5 ordens de “escavar”, que sempre significa “explorar o subsolo”, mas sem o uso de furadeiras. Já depois de meses, em abril. Foi entendido que o ar estava mudando quando a luz verde ambiental chegou para os 10 projetos nacionais de exploração de metano e campos de petróleo escondidos no subsolo da Terra Emilian (as empresas do Vale do Pó e Sião) e sob o fundo do Mar Adriático (o Vale do Pó e o Eni) e o Estreito da Sicília (Eni). Ao todo, os diversos projetos prevêem perfurar mais de 20 novos poços. 2022 está marcado para ser o ano do ponto de viragem. Porque o esforço para extrair gás doméstico é o caminho que Draghi e Singolani estavam determinados a seguir,