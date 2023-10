CeoforLife Awards, 3º dia dedicado ao “Impacto Social” – Eventos

“Impacto Social” será o tema principal do terceiro dia dos CeoforLife Awards 2023, após os dois primeiros dias em que os CEOs foram reconhecidos nas categorias “Ambiente” e “Saúde e Bem-Estar”. Das políticas empresariais que promovem a igualdade e a justiça ao bem-estar psicológico na empresa, sem descurar a importância do desporto, o terceiro dia de prémios será também uma oportunidade para nos questionarmos sobre a sustentabilidade social e o que ainda precisamos de fazer para implementar isso de forma generalizada.

O evento será transmitido hoje a partir das 21h no ANSA.it Será realizado no CeoforLife ClubHouse na Piazza Montecitorio 116. Fundador do CeoforLife, Giordano Fatali. Abaixo estão os palestrantes, entre outros, Ministro das Relações com o Parlamento, Luca Sirianni, Prefeito de Florença, Dario Nardella, Ministro do Esporte e Juventude, Andrea Abudi, Presidente de Kony, Giovanni Malago.

O dia será também um momento de debate entre os diretores executivos, que terão a oportunidade de apresentar as suas iniciativas dedicadas à sustentabilidade e a sua nova filosofia de gestão da empresa.