Pagamentos digitais impulsionam o crescimento de startups e PMEs (Visa)

o Pagamentos digitais Promove o crescimento de startups e PMEs de acordo com a Visa. Na era da transformação digital, o mundo das fintech está a expandir-se a uma velocidade sem precedentes: tornar-se digital e entregar transações mais rapidamente ajuda as empresas a serem mais competitivas. para Cúpula Fintech de Milão Acontece que, desde modelos B2C até soluções B2B inovadoras, a indústria está a redefinir os limites das finanças e da tecnologia.

Nesta entrevista exclusiva com Eva RuizChefe de FinTech para o Sul da Europa na Visa, exploramos as tendências que impulsionam a procura por soluções fintech e como a Visa, um gigante na indústria de pagamentos, está a moldar o futuro com a sua agenda de inovação.

Tendências FinTech

Quais são as tendências atuais que impulsionam a procura por soluções fintech e como é que a Visa responde a estas necessidades através do seu programa de inovação?

identificação Tecnologia financeira As fronteiras estão a tornar-se cada vez mais confusas à medida que o seu papel se torna cada vez mais amplo. Ao longo de alguns anos, saímos de uma área que era amplamente dominada por Modelos B2C Inovador em concorrência com operadores tradicionais, mais orientado para soluções B2B, concebido para abrir novas oportunidades de colaboração e enriquecer as mais estabelecidas, bem como fornecer soluções para outros setores não financeiros e setores novos ou de elevado valor, como as PME e a economia ágil. Todos os cenários que vimos surgir nos últimos anos (neobancário, big data, economia partilhada, Banco abertosuperaplicativos, BNPLcriptografia), eles agora veem empara Um mecanismo de transformação que possa fornecer novos insumos para o seu crescimento e para o crescimento de outros modelos de negócios, bem como funcionalidade e experiência do usuário que serão reinventadas para casos de uso novos e existentes em pagamentos; eu penso sobreFinanciamento incorporadoe CFO e Grupo de Transações A2A. Há muito que entender para acompanhar a inovação e temos a oportunidade de desempenhar o papel de uma “rede de redes”, não apenas através da nossa tecnologia, mas também permitindo conexões significativas e orientadas para a colaboração entre empresas inovadoras de fintech e nossos ecossistema de instituições financeiras. E parceiros corporativos. Através do Visa Innovation Program Europe, na sua quinta edição no Sul da Europa e primeira em Itália, oferecemos uma plataforma destinada a facilitar estas conversas, bem como oportunidades de formação aprofundada, mentoria e reuniões com potenciais investidores, para que as empresas fintech pode escalar e aumentar seu sucesso.

Como está o desenvolvimento das fintech nos países do Sul da Europa, destacando os seus pontos fortes e diferenças em comparação com outras regiões?

Esta é uma região que inclui Itália, Espanha, Portugal, Turquia, Grécia, Malta, Chipre e Israel, sendo, portanto, realidades muito diferentes em termos de maturidade do ecossistema local, acesso a investimentos, quadro regulamentar e abordagem à internacionalização. A Itália tem um ecossistema próspero com um enorme potencial de desenvolvimento, mas nos primeiros anos, em geral, as empresas fintech são menos propensas a expandir as suas atividades para outros mercados do que em Espanha ou Israel, onde o mercado local não é o foco principal. Para além deste aspecto, que está a mudar gradualmente, o acesso aos investimentos continua a ser um desafio, e aqui, por exemplo, em Itália, intervenientes como Área de tecnologia financeirao Parque de Talentos Ou nós terminamos Programa de Inovação Visa na EuropaPodemos construir pontes para criar eu Financiamento mais fácil. Depois, há três elementos comuns à maioria destes países:

A grande presença de pagamentos em numerário proporciona uma margem significativa para uma maior digitalização dos pagamentos

As pequenas e médias empresas constituem uma componente importante das suas economias

As empresas não financeiras estão começando a assumir a responsabilidade pela sua cadeia de valor de pagamentos

Com a transição do modelo B2C para o modelo B2B, assistimos a uma mudança de paradigma no setor FinTech. Como está a Visa a lidar com esta mudança e como está a tentar facilitar novas alianças entre empresas?

Na base desta tendência está a consciência de que os compradores no espaço B2B são principalmente pessoas e, como tal, estão habituados nas suas vidas pessoais a Soluções de pagamento Fácil, instantâneo, rápido. Esperamos que os pagamentos B2B testemunhem uma era de transformação digital significativa impulsionada por novas soluções criadas por empresas fintech e pelo surgimento de novos players no mercado, bem como pela chamada consumerização, que é a tendência para uma experiência de pagamento tão o mais semelhante possível. Ao consumidor final. Isto traduz-se num espaço de crescimento para as empresas italianas de fintech e intervenientes emergentes que, juntamente com os serviços financeiros, podem oferecer soluções de pagamento integradas que são benéficas não só para o sistema de pagamentos, mas para a economia em geral.

Na Visa, a abordagem aberta da nossa rede facilita a colaboração e garante que os membros da rede possam aproveitar os nossos investimentos em tecnologia e segurança para inovar continuamente e aceder às melhores inovações do setor. O mesmo se aplica às empresas fintech, que sempre apoiamos, proporcionando-lhes acesso à tecnologia, redes globais, software personalizado e orientação especializada.

O futuro dos pagamentos digitais para PMEs e startups

Você pode compartilhar informações sobre o Programa de Inovação Visa na Itália e apresentar as tecnologias mais recentes do programa? Como é que este programa ajuda a acelerar o desenvolvimento e a adoção de soluções e serviços de pagamento inovadores em Itália?

Estamos muito entusiasmados com esta primeira edição na Itália. com 74 nomeações Durante a chamada aberta e 5 Tecnologia financeira Atualmente participamos do programa, promovemos 30 apresentações para clientes e parceiros, e atualmente existem 8 provas de conceitos sendo discutidas com nossos clientes e parceiros sobre o tema preparação sem interrupção, Digitalização PME, ativos digitais ou gestão de fraude.

cunhagem, Fertil, Énio, Etapa 4 Negócios E voz Eles têm capacidades diferentes, propostas de valor diferentes e, portanto, também necessidades diferentes: isso requer um caminho dedicado dentro do software para cada um deles. Além disso, beneficiam-se da nossa presença global que facilita a entrada em outros mercados para quem explora operações internacionais ou reuniões de investidores para quem tem interesse em captar recursos.

As empresas fintech bem-sucedidas costumam ter valores culturais distintos. Quais são, na sua opinião, os valores culturais que desempenham um papel essencial para tornar a fintech competitiva e bem-sucedida? Como a Visa incentiva e aprimora esses valores dentro do seu programa de inovação?

Os fundadores e CEOs da nossa comunidade fintech destacam constantemente a importância dePropriedade individual Capacitação dos colaboradores e cultura de tomada consciente de riscos, essencial quando se trabalha com inovação, fidelização e foco na missão e estratégia. Outros valores que destacam são o trabalho em equipe e o talento, além do verdadeiro foco no cliente.



Esses valores estão muito próximos dos valores da Visa, então é um círculo virtuoso porque quando nos unimos podemos unir forças para expandir essa cultura em todos os lugares. As empresas FinTech estão a liderar o caminho de várias maneiras, incluindo a velocidade dos testes e falhas e a incorporação da aprendizagem no processo de design ou na comunicação, que tende a concentrar-se fortemente no progresso e na eficiência.

Como a Visa faz parceria com empresas italianas de fintech para ajudá-las a crescer e expandir seus negócios? Existem exemplos ou estudos de caso que destacam o sucesso desta colaboração?

Além do Programa de Inovação Visa, que é o melhor exemplo de como a Visa apoia as fintech no seu caminho evolutivo, gostaria de mencionar a colaboração recentemente anunciada com Pós-pagamentoNão é mais um começo, mas um unicórnio um favor. O objetivo é inovar o cenário de pagamentos de prémios em Itália, França e Espanha. Esta colaboração combina a experiência e a inovação de ambas as empresas para fornecer aos consumidores soluções de pagamento flexíveis e integradas. A parceria entre a Visa e a Afterpay representa mais um passo em frente no compromisso da Visa em melhorar e fazer crescer o ecossistema fintech e na estratégia da Afterpay para fortalecer a sua posição na Europa. Ao alavancar o alcance global da infraestrutura da VisaNet, a Afterpay permitirá que uma base mais ampla de comerciantes e consumidores tenha acesso a pagamentos parcelados inteligentes e de curto prazo.

Rede de vistos

Quais são os próximos passos e direções futuras que a Visa pretende tomar para incentivar a inovação no setor FinTech, especialmente tendo em conta o contexto específico dos países do Sul da Europa?

Estamos determinados a continuar desenvolvendo nossa região Rede colaborativaque é o que importa hoje 111 bancos e parceiros corporativos no âmbito do Programa Visa Innovation na Europa, para permitir uma maior colaboração e ajudar as empresas fintech a abrir as portas certas no momento certo. Continuaremos a facilitar e a reforçar a cooperação internacional, porque as empresas italianas de fintech têm muito a oferecer a outros mercados e queremos que sejam capazes de concretizar as suas ambições de expansão. Aumentaremos o foco em todos os caminhos B2B para responder, através das nossas empresas FinTech selecionadas, à crescente procura dos nossos clientes e parceiros por soluções que os ajudem a desenvolver novas capacidades para melhor servir os clientes existentes e abrir-se a novos segmentos e casos de utilização.