Carros, verdade oculta: você pode usar isso em vez de gasolina, o que é uma descoberta emocionante

Uma descoberta emocionante, óleo de cozinha em vez de gasóleo, a verdade que ninguém lhe contou até hoje. Nós vamos te contar.

O combustível caro obriga todos os motoristas a procurar formas de poupar pelo menos alguns euros. Infelizmente, isso deve ser reconhecido Dado o elevado uso do carro, ter que reabastecer é uma necessidade básica. Uma mercadoria cujo preço aumentou significativamente não pode ser dispensada.

O custo do combustível caro é um custo real A espada de Dâmocles na cabeça dos italianos, que já não conseguem cobrir as suas despesas, que já eram difíceis de gerir antes deste aumento. Neste caso, teria se espalhado A ideia de que seria possível usar óleo de cozinha em vez de óleo dieselHá quem afirme que tem as mesmas propriedades.

Com toda a honestidade, eles estão por toda a internet Alguns tutoriais que explicam passo a passo como obter diesel a partir de óleo de cozinha usado. Vídeos de muito sucesso, mas ressalta-se que se trata de um processo perigoso e longo.

Mas pode-se usar óleo de cozinha em vez de diesel? Vamos descobrir se é um mito ou realidade.

Óleo de cozinha em vez de diesel

Muitos pensam em usar óleo de cozinha em vez de gasóleo, mas antes de mais nada é necessário especificar alguns pequenos detalhes. O grande problema de quem quer tentar substituir o diesel pelo óleo é… A diferença de viscosidade entre os dois. Os óleos vegetais podem trazer alguns Dificuldade para ligar o carro.

Na verdade, na maioria dos casos Os carros que utilizam óleos vegetais sofrem de problemas de funcionamento e têm um impacto negativo no desempenho geral do motor. Isso acontece porque os motores claramente não foram projetados para utilizar este elemento e o diesel possui maior viscosidade.

a verdade

Na verdade, esta prática tem sido possível desde que foram utilizados motores diesel com pré-câmara, ou seja, injeção direta. Mas os motores modernos são muito diferentes e o ADAC destaca como eu Os fabricantes desaconselham fazer isso Utilizar qualquer produto que não seja diesel em seus motores.

Usar óleo de cozinha em vez de diesel pode causar Maior deterioração dos motoreseu Formação de depósitos e bloqueiosAlém de O óleo queimado polui muito Isto agravaria uma situação já instável. no fim As vedações do motor podem ser danificadas mais rapidamente.