Mercados de ações hoje, 8 de fevereiro. Os preços de listagem estão subindo ligeiramente. Banco Central Europeu: “PIB, início de ligeira recuperação.” China revoluciona os mercados financeiros

A Praça Avari sobe ligeiramente depois do meio-dia

A Piazza Affari ultrapassa a marca do meio-dia em território ligeiramente positivo e em linha com outras bolsas europeias: a melhor lista é a lista de Amesterdão, que subiu 1,3% também graças ao stock de pagamentos digitais Adyen (+21%) que registou contas melhores do que o esperado, também empurrando Nexi para subir (+2,2%) em Milão. Para todos os outros mercados bolsistas, que aguardam dados macroeconómicos do início da tarde dos EUA, incluindo pedidos de desemprego, foram registados aumentos muito menores, com Paris a subir 0,5%, a Piazza Avari e Madrid a subir 0,4%, e Frankfurt a subir 0,3%. . Londres plana. Na capital francesa, a Kering continua forte, crescendo 4% depois das contas. Em Milão, a melhor ação na cesta de grandes capitalizações é STM, com alta de 2,7%, seguida por Stellantis, com alta de 2,3%, e Mediolanum, com alta de 2,1% após os dados de 2023. Mps, que também busca refazer a imprensa sobre o possibilidade de outra venda de participação antes que Mef reduza as perdas matinais e flutue em torno da paridade. Fraco depois das contas do Banca Generali (-1,4%) e do BPER, que perdeu 2,8% para 3,44 euros. O spread entre os títulos BTP e os Bunds alemães está calmo em 157 pontos base, com o rendimento do produto do Tesouro atingindo 3,9%. O preço do gás caiu 1%, para 27,7 euros por megawatt hora.