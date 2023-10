Fórum Europeu do Consumidor: 5ª edição intitulada “Capacitar as Pessoas, Melhorar o Mercado”

Neotuccia – Roma – O Fórum Internacional Europeu do Consumidor terá lugar em Roma no dia 27 de Outubro e terá como tema “Capacitar as Pessoas | Melhorar o Mercado”. O Fórum abordará os desafios da economia global e o seu impacto nos consumidores de todo o mundo, envolvendo vários representantes nacionais e palestrantes internacionais.

Durante o evento, também será assinada a Declaração de Roma para os Consumidores Europeus, um documento de dez princípios para fortalecer o papel dos consumidores e melhorar o mercado global.

O evento será também uma oportunidade para comemorar os 50 anos da Altroconsumo, anunciar a nova plataforma com a qual a organização olha para o futuro e relançar o seu compromisso de apoio ao consumidor.

Sexta-feira, 27 de outubroNa Câmara do Conselho Giorgio Fregosi do Palácio Valentini em Roma Quinta edição SubordinarFórum Europeu dos Consumidoresdo tópico “Capacitando pessoas e melhorando o mercado”. Consumidores europeus É a principal rede internacional de organizações de consumidores que representa mais de 1,5 milhões de pessoas em Itália, Espanha, Bélgica, Portugal e Brasil. Esta quinta edição foi criada em conjunto pela Euroconsumers e Ultraconsomoa maior organização independente de consumidores da Itália, que nesta ocasião comemora o seu 50º aniversário.

O evento é apoiado por A capital Roma e a Embaixada do Brasilvocê explorará Os novos desafios da economia global, abordando questões da revolução digital e da sustentabilidade, para compreender os seus impactos no já complexo mercado consumidor. Estes temas serão discutidos por figuras proeminentes dos mundos da cultura, política, ciência e economia. Entre os quatro palestrantes oficiais estão: Alex Ross (Ex-conselheiro sênior de Hillary Clinton e Barack Obama e ilustre professor visitante na Bologna Business School); Paulo Portas (Ex-Ministro da Defesa e dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Vice-Primeiro-Ministro, responsável pela coordenação económica, investimentos e exportações); Carlos Ratti (Arquiteto e engenheiro de renome mundial, Diretor do Senseable City Lab do Massachusetts Institute of Technology em Boston) H Carlo Alberto Carnevale Mavi (Professor de Estratégia e Empreendedorismo da SDA Bocconi). Seus discursos serão alternados com discursos de representantes de empresas internacionais de alto nível. Philip van den Abelle Ele será o apresentador principal e o correspondente italiano do Financial Times terá a tarefa de moderar Silvia Chiorelli Borelli. Você também pode acompanhar o evento no site Consumidores europeusVenha aqui Canais sociais E em Ansa.it. Parceiros da iniciativa: Google, Amazon, Vodafone, Bayer, Ferrero, Barilla e Eurospin.

Por último, o evento de Roma será uma oportunidade para celebrar dois momentos importantes: no final da manhã, por ocasião do 50º aniversário, Ultraconsomo Irá revelar uma antevisão da nova plataforma através da qual pretende relançar o seu compromisso com os consumidores. O dia será finalmente concluído simbolicamente com a assinatura doDeclaração do Consumidor Europeu em Romaum documento de dez princípios para melhorar o papel dos consumidores nos próximos meses e anos

agenda

manhã

8h30 – Boas vindas e networking

9h10 – *Saudações institucionais: Professor Roberto Gualtieri – Prefeito da Cidade Metropolitana de Roma

9h20 – Abertura corporativa (Antonio Balhanas, CEO, Euroconsumers)

9h40 – Palestra: Alec Ross

(A necessidade de) um novo contrato social para uma era de mudanças tecnológicas e sociais. (Intervenção individual seguida de diálogo com a jornalista Silvia Borelli)

10h25 – Quando os consumidores encontram o mercado: breves conversas com grandes empresas (1)

Silvia Borelli em conversa com gestores de empresas líderes de mercado globais: Anita Orban – Public Affairs, Diretora ESG da Vodafone – A importância da conectividade de alto nível na digitalização como ferramenta de capacitação do consumidor

10h50 – Palestrante: Paulo Portas

O futuro na frente geopolítica e possíveis mudanças nas relações de consumo. Intervenção individual seguida de diálogo com a jornalista Silvia Borelli.

11h35 – Quando os consumidores encontram o mercado: breves conversas com grandes empresas (2)

Silvia Borelli em conversa com gestores de empresas líderes no mercado global: Mario Pizzuti – Comissário do CREA e Marc Oppetitjender – Head of Marketing EMEA da BAYER –O futuro da agricultura: agricultura digital e regenerativa e capacitação social?

12h10 – Sessão por ocasião do 50º aniversário da ALTROCONSUMO – com Paolo Martinello, Presidente da Fundação Altroconsumo; Alberto Perrone, Diretor Nacional da Altroconsumo; Federico Cavallo, Chefe de Relações Públicas e Relações com a Mídia da Altroconsumo; Paolo Iabicino, Diretor Criativo, Fundador do Observatório Marche Ceviche com Ipsos.

13h10 – 14h10 – Intervalo para almoço

tarde

14h20 – Discurso de abertura: Carlo Alberto Carnevale-Maffei

Afinal, para onde vai a economia global (Covid, inflação, ChatGPT etc.)? Intervenção individual seguida de diálogo com a jornalista Silvia Borelli.

15h05 – Quando os consumidores encontram o mercado: breves conversas com grandes empresas (3)

Silvia Borelli em conversa com gestores de líderes de mercado globais: Melissa Ferretti-Peretti, Diretora Regional e Vice-Presidente do Google na Itália – Desafios e oportunidades da inteligência artificial no contexto do CEP (Consumer Empowerment Project – uma iniciativa conjunta entre um player de mercado global e um grupo internacional de consumidores)

15h30 – Palestrante: Carlo Ratti

Urbis Digital e seu mercado. Intervenção individual seguida de diálogo com a jornalista Silvia Borelli.

16h15 – Quando os consumidores encontram o mercado: breves conversas com grandes empresas (4)

Silvia Borelli em conversa com gerentes de líderes de mercado globais: Lucy Cronin, vice-presidente de assuntos públicos da UE na Amazon – Informação confiável como ferramenta de empoderamento do consumidor: avaliações de consumidores

16h40 – Lançamento da Declaração de Roma para os consumidores europeus: Capacitando pessoas | Melhoria do mercado Com Els Brüggemann, Chefe de Advocacia e Implementação da Euroconsumers e com a participação dos Diretores Nacionais da Euroconsumers e da Altroconsumo

17h00 – Prémio Concurso Europeu do Consumidor – Anunciado o vencedor

17h10 – Encerramento da conferência com Marco Pirani, Diretor de Relações Públicas da Euroconsumers

*Caso o Prefeito não abra o evento, devido à sua agenda, ele intervirá quando possível.

Consumidores europeus

A Organização Europeia dos Consumidores reúne cinco organizações nacionais de consumidores e dá voz a mais de 1,5 milhões de pessoas em Itália, Bélgica, Espanha, Portugal e Brasil. É o principal grupo de consumidores do mundo em informações inovadoras, serviços personalizados e defesa do consumidor.

Ultraconsomo

Altroconsumo, a maior organização independente de consumidores da Itália. Conta com o apoio de 314 mil associados, que, juntamente com os nossos fãs e apoiadores, reúnem a comunidade com a qual a Altroconsumo se conecta com mais de um milhão de pessoas. É o ponto de referência para os cidadãos há 50 anos.

