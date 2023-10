A agricultura da UE está a tentar levantar-se, mas as estimativas de crescimento estão a abrandar. E o vinho sofre

Prevê-se também que o padrão climático adverso que caracterizou o verão de 2023 tenha impacto nas perspetivas de mercado a curto prazo para a agricultura europeia. De acordo com a “Previsão de Curto Prazo dos Mercados Agrícolas da UE em 2023 e 2024”, editada pela Comissão Europeia, teve impactos contrastantes em toda a UE: as terras aráveis ​​e as culturas especiais sofreram com o calor e a seca, bem como com inundações. Enquanto Almarai se beneficiou disso. Como vimos abundantemente entre as fileiras dos bilbeis, nem todas as chuvas foram benéficas, pois em alguns casos atrasaram a colheita e facilitaram o desenvolvimento de parasitas e doenças, o que teve um impacto negativo na qualidade de alguns produtos. .

Ao mesmo tempo, existem alguns sinais positivos relativamente às perspectivas de mercado, com os custos dos factores, desde a energia aos fertilizantes e rações, a continuarem a cair. A descida dos preços agrícolas da UE conduz, portanto, a uma nova descida dos preços agrícolas em comparação com o nível recorde alcançado em Outubro de 2022. Embora os índices de preços no consumidor tenham resistido durante algum tempo a este movimento descendente, nos últimos meses pararam de aumentar, o que pode e é provavelmente conseguirá algum alívio na procura interna de alimentos nos próximos meses. Ainda existem elementos de risco e incerteza que poderão levar a um novo aumento dos preços no curto prazo, tais como condições meteorológicas adversas e a evolução da guerra na Ucrânia.

A recuperação das exportações da UE de muitos produtos agrícolas tem sido apoiada de forma importante por preços mais competitivos dos produtos de base, e é provável que isto continue até 2024. Porque se espera que a taxa de câmbio EUR/USD permaneça relativamente baixa. Por outro lado, o mercado da UE também continua atrativo para as importações, embora a situação macroeconómica dos mercados da UE tenha sido revista ligeiramente em baixa em comparação com as previsões para o verão de 2023, com a economia a abrandar no primeiro semestre de 2023 e a política monetária a continuar. Restrito para combater a inflação, sugerindo crescimento mais fraco também em 2024.

Tal como mencionado, a inflação energética continua a diminuir, mas os cortes na oferta por parte dos países da OPEP+ levariam a um aumento dos preços do petróleo bruto a partir de 2024. Os preços do gás natural também estão a subir novamente. À medida que o inverno se aproxima, apesar da capacidade de armazenamento atingir 90% em setembro. No entanto, a tendência dos preços do gás natural melhorou até agora a acessibilidade dos fertilizantes azotados. Sinais encorajadores indicam um aumento nas margens dos agricultores Enquanto os preços das matérias-primas na União Europeia continuam a diminuir. Os índices de preços no consumidor também começaram a diminuir, embora A inflação alimentar na União Europeia manteve-se acima da inflação global e num nível historicamente elevado. A inflação mensal dos produtos alimentares tem diminuído desde Julho, mas os preços continuam a ser uma grande preocupação para os consumidores, uma vez que os custos de vida permanecem elevados e os preços podem subir ainda mais à luz das últimas colheitas e da evolução incerta na Ucrânia.

A descida dos preços de algumas matérias-primas na UE, observada nos últimos meses, apoiou alguma recuperação nas exportações da UE, por exemplo, de leite em pó. Noutros casos, continuam a sofrer com a elevada inflação alimentar global e a disponibilidade reduzida na União Europeia, o que leva a preços mais elevados do azeite e da fruta, para dar os dois exemplos mais óbvios.

O contexto macroeconómico da UE, especialmente 600 dias após a invasão russa da Ucrânia, piorou ligeiramente, com a economia estagnada no primeiro semestre e uma política monetária mais restritiva para combater a inflação. As perspectivas de crescimento tornam-se, portanto, cada vez mais fracas, mesmo em 2024. De acordo com as últimas previsões do BCE, o crescimento real do PIB deverá atingir +0,7% em 2023 e +1% em 2024. A inflação da zona euro deverá atingir 5,6% em 2023, com a inflação dos preços dos alimentos que representará cerca de 40% do PIB. . Aumentos nos preços ao consumidor. As previsões do Banco Central Europeu para os preços dos alimentos apontam para uma tendência descendente em 2024 e 2025, embora a tendência dinâmica dos custos laborais e as pressões ascendentes decorrentes de efeitos climáticos adversos possam levar à inflação dos preços dos alimentos.

É evidente que o vinho também se enquadra neste amplo quadro económico e produtivo. Que, conforme confirmado pelas “Perspectivas de Curto Prazo para os Mercados Agrícolas da UE em 2023 e 2024”, regista uma diminuição da produção na campanha 2023/2024 em 6%, para um total de cerca de 150 milhões de hectolitros (4,5% inferior). superior à média de cinco anos), principalmente devido ao colapso dramático em Itália (-12%) e Espanha (-14%). Em Itália, como temos divulgado amplamente nas últimas semanas, o declínio está concentrado nas regiões do centro e do sul de Itália: Abruzzo, Puglia e Sicília registaram perdas de produção de 30-40%. Em Espanha, o declínio da colheita deve-se a uma tendência desigual nas diferentes regiões, com fortes chuvas a cair na Galiza e Castela e Leão, e o calor e a seca a atingir Castela-La Mancha e as regiões orientais, mas segundo alguns relatos há áreas que sofrem de qualidade inferior devido ao pequeno tamanho e maturação dos bagos.

No entanto, em França, a colheita deverá estar em linha com a média dos últimos anos (45 milhões de hectolitros, +1%), o que fará do país fora dos Alpes o maior produtor de vinho da UE em 2023/24. A produção também deverá ser retomada na Alemanha (+16%) graças ao abastecimento de água que apoiou as fases vegetativa e produtiva Portugal (+15%), o que também indica a qualidade das uvas.

No plano do consumo, o vinho tinto continuará a registar uma tendência decrescente (-1,5%), com as preferências dos consumidores a deslocarem-se para diferentes tipos de bebidas – por exemplo a cerveja – e o poder de compra a aumentar cada vez mais. Por outro lado, os excedentes deverão aumentar, podendo atingir os 33 milhões de hectolitros: o vinho destinado a outros usos, incluindo a destilação, a que a França e a Espanha recorreram em grande escala, ascenderá geralmente a 3,75 milhões de hectolitros de vinho. vintage. À medida que a procura internacional continua a enfraquecer, Presume-se que isto se deva à deterioração do poder de compra em alguns mercados de exportação da UE. É também muito provável que, após exportações recordes nos últimos dois anos e um declínio limitado nas remessas em 2022/23, os stocks ainda estejam muito elevados em alguns mercados.

Em 2023/24, uma potencial descida dos preços poderá ajudar as exportações de vinho, mas, ao mesmo tempo, os segmentos de preços mais baixos poderão ter de lidar com vinhos de países terceiros, especialmente no mercado do Reino Unido. Assim, nesta fase, espera-se que as exportações de vinhos da UE se mantenham estáveis ​​em 2023/24, apoiadas pelos vinhos espumantes. Prevê-se que as importações diminuam ainda mais para 6 milhões de hectolitros (-4,3% em 2022 e -18% na média de cinco anos). Na sequência dos desenvolvimentos acima referidos, o stock de vinho acabado nas caves da UE em 2023/24 poderá cair para 161 milhões de hectolitros (5% abaixo da média dos últimos cinco anos).