Requisitos, quantidades e como funciona

Introduzido este ano, o bónus de pellets é o incentivo contra faturas altas que permite a compra de combustível com a possibilidade de usufruir de uma taxa reduzida de IVA de 10%. Vamos ver juntos como funciona o bônus, o que é e quando pode ser usado.

O chamado ativo desde 1º de janeiro de 2023 Pelotas extrasque permite comprar combustível com extensão Redução da taxa de IVA de 22 para 10%. Todos os cidadãos podem beneficiar do incentivo sem qualquer discriminação montante de renda.

Vejamos todos os detalhes da medida no artigo a seguir.

Pílula Bônus 2023: O que é e a quem pertence

A partir deste ano, os cidadãos podem usufruir do bónus do pellet introduzido pela Lei do Orçamento de 2023, que permite comprar combustível para fogões que beneficiam de uma taxa de IVA de 10% em vez da taxa normal de 22%.

Para acessar o bônus, não é necessário se inscrever, pois é desconto é aplicado automaticamente ao comprar pellets.

Bônus de Pelé: quem ganha

A recompensa dos grânulos 2023 cabe a todos os cidadãos independentemente da renda Também é reconhecido no caso de ambientes não domésticos e para quem compra pellets para revenda. A redução de IVA de 10% é válida até 31 de dezembro de 2023 E por quanto quilo de pellets comprados.

O incentivo é apenas para os pellets e não para a eventual compra e instalação da salamandra, pelo que é possível beneficiar de outros incentivos.

Incentivos de lareira

Estes são os dois incentivos mais acessíveis paraComprar fogões: