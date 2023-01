Projeto da UE para promover aceleradores de negócios e criar ecossistemas de inovação

No dia 26 de janeiro de 2023, realizou-se em Bruxelas o evento “Projects under the European Ecosystems Action Program in Support of the New European Innovation Agenda”. Para esta ocasião, o projeto AccelerAction foi submetido à Comissão Européia, liderado pela JO Consulting, uma empresa que opera na região de Catania. A consultoria especializada em fundos da UE é líder no espaço digital criado para mapear as principais aceleradoras europeias e facilitar sinergias entre empresas graças a um algoritmo sofisticado.

AccelerAction é um projeto financiado pela Horizon Europe focado em pesquisa para a valorização de aceleradores de negócios e criação de ecossistemas de inovação; Tem como objetivo incentivar a inovação e estimular a colaboração, começando pelo setor de tecnologia profunda.

O consórcio que vai desenvolver o projeto é composto por 10 parceiros: JO Consulting (Itália), Booster Labs (França), BETA-i (Portugal), Female Founders (Áustria), Wilco (França), Praxi Network (Grécia), Techcelerator ( Romênia), INSME (Itália), F6S (Irlanda), University of Thessaly (Grécia).

“A Europa se tornará cada vez mais o lugar onde o talento trabalhará ao lado das empresas mais inovadoras – disse Giuseppe Orsino, CEO da JO Consulting – e a transformação digital permitirá que as novas gerações assumam a liderança na competição entre ecossistemas”.