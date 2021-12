Poste renova Acordo de Poupança Postal – Ultima Ora em 2024 com Cdp

(ANSA) – ROMA, 16 de dezembro – O CDP e a Poste Italiane acordaram os termos de um novo acordo até 2024 sobre a poupança postal, que inclui cadernetas de poupança postal por um total de 103 bilhões e títulos de capitalização postais por um total de 216 bilhões.

“Os termos deste contrato permitem atingir de forma sustentável os objetivos financeiros relacionados à comissão de distribuição de poupança postal prevista em nosso plano 24SI”, comenta o CEO. Por Poste Italiane, Matteo Del Fante. “Isso garante a continuidade dos depósitos e oferece uma oportunidade para um maior desenvolvimento da poupança postal”, comenta o CEO. Pelo Cdp, Dario Scanabico.

Pelo acordo, que vai ser assinado nos próximos dias – explica uma nota comum -, os bónus para colocação de cupões e brochuras continuarão a ser pagos e geridos por comissões anuais, que são diferenciadas em função do tipo de produtos , cujo montante ainda está amplamente em linha com os anos anteriores, num mínimo de € 1,6 mil milhões e um máximo de € 1,85 mil milhões, face aos objetivos de fluxo líquido acordados. O sistema de recompensa para colocar cupons, que antes era baseado principalmente em comissões iniciais, agora oferece uma recompensa mista, parcialmente vinculada a comissões iniciais (variando por ano de emissão e tipo de voucher) e parcialmente à gestão anual (diferenciada pelo ano de emissão do voucher) , “garantindo a sustentabilidade do serviço. Melhor”. (Tratativa).