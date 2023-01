Oriental assim e sério economiza muito

Existem vários aspectos importantes sobre os painéis fotovoltaicos e como aproveitá-los ao máximo com base em sua orientação: Detalhes a seguir

Quando se trata de painéis fotovoltaicos, existem diferentes aspectos que também chamam a atenção para como eles são orientados, para melhorar sua produtividade e aproveitá-los ao máximo.

Melhor Arranjos verdadeiros do painel solar sulCom Tendência é igual Latitude. A estimativa correta da direção e inclinação da mesma coisa para um lado pode influenciar bastante o rendimento relativo.

Não é um processo fácil definir essas variáveis ​​e isso porque durante o dia, O efeito dos raios varia dependendo da posição do sol. Uma ferramenta útil capaz de facilitar tudo, como ele demonstra no estudo relacionado Biblus-net Quanto à escolha de confiar em um software óptico.

Este último fornecerá um apoio valioso em painéis células fotovoltaicas e sobre como dirigi-los. Levando em consideração os dados geográficos, e o período em que há maior necessidade de energia.

O ângulo de inclinação é o grau de elevação

Para observadores simpáticos do planeta, O sol vai de leste a oeste, através de uma trajetória parabólica. Para determinar a direção dos raios solares em relação à superfície do sistema, é necessário focar em dois ângulos.

Lide com azimute Nasceu em inclinar. No primeiro caso, é indicado o ângulo de orientação do plano do dispositivo em relação ao meridiano correspondente. Basicamente, este último vai medir O desvio da aeronave em relação à direção na direção sul. E isso é sobre locais – o hemisfério norte. Norte em vez de aqueles no hemisfério sul.

Valores positivos em relação ao ângulo de azimute indicam uma direção para o oeste. Elementos negativos voltados para o leste são anotados. (CEI EN 611194).

Como o ângulo aumenta à medida que a rotação do vetor aumenta no sentido horário, isso significa que quando azimute é 0 graus, A direção que você está mirando Sul.

Em caso azimute de 90 graus, O dispositivo está voltado na direção o Oeste enquanto no caso 180 graus, direção norte.

quando se refere a inclinar, Meios grau de altitude, A inclinação de objetos em relação ao plano do solo, ou o ângulo do mesmo objeto. No caso do sistema fotovoltaico, a inclinação está relacionada à inclinação do plano do dispositivo em relação ao plano horizontal. (IEC/TS 61836).

Painéis fotovoltaicos Como orientá-los para que tenham o melhor desempenho

Como mencionado, há vários aspectos interessantes que se relacionam com o tema, como no caso de Marta, Um projeto importante relacionado à energia fotovoltaica inteligente: aqui está o que você precisa saber sobre isso, aqui.

Mas voltando ao assunto, o aspecto mais relacionável dele eficiência energética dos painéis Não se trata apenas de qualidade. Outros fatores que influenciam são orientação E inclinar do mesmo.

comparado com produtividadeO pico máximo alcançado é quando os raios do sol são perpendiculares aos painéis. Esta é uma condição que não pode ser permanente, mas está sujeita a alterações durante o dia de acordo com as estações do ano.

Para obter o máximo do sistema, é necessário Aponte-os para a direção onde a incidência dos raios é maior. Além de estimar calado solar, orientação do painel solar e inclinação do painel fotovoltaico.

Painéis fotovoltaicos como orientá-los, radiação solar e mapas solares

O primeiro aspecto a ser calculado para fins de controle do local, no que diz respeito a entender se há o suficiente para proceder à instalação do sistema, é estimar Quanta energia solar chega a este lugar.

Ao longo do ano, o sol muda de trajetória na superfície do planeta. Não há estabilidade ao redor radiação do sol que chegam ao planeta. Portanto, a energia do astro não pode ser programada e utilizada quando necessário, como no caso da noite.

No entanto, você precisa saber que para entender o valor do item em questão, a média, em um determinado local, em mapas solares Caminhos do sol aparecem. A organização é feita através Coordenadas polares ou cartesianas.

Cartas solares – coordenadas polares

Referindo-se ao primeiro, trata-se de Gráficos onde a abóbada celeste é projetada e reduzida a um plano horizontal. Curti Gráficos É feito de círculos concêntricos. De fora para o centro e para o centro, os diferentes valores da elevação solar.

A partir do centro, existem raios que se cruzam com diferentes molduras, levando em consideração os diferentes períodos do ano. E, novamente, especificaremos diferentes valores de azimute.

Além disso, os caminhos do sol são relatados nos diferentes meses.

Mapas solares – coordenadas cartesianas

em comparação com aqueles em Coordenadas cartesianasesses diagramas onde a abóbada celeste é projetada como se fosse a superfície de um cilindro projetada em um plano.

Desta forma, temos os pontos-chave sobre o extremismo. ao redor do centro de referência, ao sul, onde as placas estão orientadas. A curva mais alta é o caminho do sol durante o período de verão. O ligeiro refere-se ao solstício de inverno. Em ambos os lados do arranjo, valores para alturas.

Biblus-net Isso mostra que, com o objetivo de produzir tais mapas, as referências podem ser feitas a programas fotovoltaicos. Através deste último você pode ver o seu próprio sombreamento fotoelétrico na carta do sol. E verifique quanta energia vem do sol em comparação com uma época específica do ano.

curvas de radiação

Sobre o tema geralpainéis solares e orientais, Outra representação gráfica visa entender quanta energia é projetada ali apontando para um determinado local curvas de radiação.

Isso significa que a representação nas linhas curvas de A radiação do sol que afeta um local específico. Este último muda de latitude. Quanto menor a latitude, maior o efeito. Isso porque o sol chega de forma mais ortogonal em relação à superfície de captação.

Através de tabelas e contadores é possível obter valores de radiação. Relatório de estimativa de energia em relação ao plano horizontal de acordo com a latitude do local. Baseado em dados (Padrão UNI 10349 [UNI 8477]. De acordo com dados históricos.

Também neste caso de utilidade verifica-se que o software óptico Através do qual você pode acessar vários dados, dependendo do local de instalação.

Painéis fotovoltaicos e como direcioná-los: direção

Produtividade da fábrica É maior quando os raios são vertical para mim painéis. A orientação preferida é a orientação Sul, canto azimute 0 graus.

Caso não haja como instalá-lo voltado para o sul, ou acabar em obstáculos que irão gerar sombreamento, há como mudar sua orientação.

com orientação máxima 45 graus sudeste e sudoeste. Neste caso, haverá um declínio geral na produção anual, 1-3 por cento.

O momento em que a direção tem um ângulo superior a 45 graus ao sul, Neste caso, o lado da produção começará a diminuir drasticamente perceptível.

lá radiação vinculado ao painel exposto para leste menos importante. Mais ainda no caso da exposição ao Ocidente. Ele só receberá de manhã ou à noite.

Painéis fotovoltaicos e como orientá-los: inclinação

lado influente inclinação ideal dos painéis e a Latitude do local onde está instalado.

Biblus-net Em relação à inclinação ótima, mostra que aproximadamente a produção máxima por ano é igual a Latitude a do local escolhido para instalá-lo.

No caso de uma latitude de 40 graus, o painel deve ser instalado com uma inclinação entre trinta e quarenta graus.

Para uma melhor compreensão da inclinação correta da ferramenta, também é necessário levar em consideração Superfície no qual você irá instalá-lo.

Se instalado em cobertura de telhadoOs painéis serão instalados de forma coplanar com a inclinação da cobertura. Se instalado em uma terra ou mais alto telhado plano sem teto, Isso é o que é preciso.

Antes de tudo, faça um cálculo cuidadoso da inclinação e, assim, evite que as tábuas colocadas na frente não causem, em determinados períodos do ano, uma sombra sobre as da fileira de trás.

a software óptico Pode ser a escolha certa para o cálculo exato da distância mínima de instalação das fileiras. E também no que diz respeito à inclinação correta.

O que são rastreadores solares e como eles funcionam?

A orientação correta das placas é crucial para tirar o máximo proveito do sistema. Para melhorar a disposição solar ao longo do ano, uma forma de proceder é instalar alguns hardware natureza eletrônica. Estes são os elementos que permitem rastrear o caminho do sol.

biblus–Claro Mostra que, a esse respeito, é indicado rastreadores solares. São dispositivos específicos que permitem a movimentação e rotação do painel para que haja sempre uma orientação para a direção solar. Então falamos sobre placa flutuante.

Uniaxial – biaxial e outros aspectos

Esses seguidores solares permitem manter sempre uma inclinação de 90 graus entre o painel e as vigas. Isso melhora a eficiência energética. Existem diferentes tipos e, dependendo deste elemento, o mecanismo pelo qual eles funcionam muda.

Os principais, em termos de rastreamento solar, são “uniaxial” e “biaxial”. No primeiro caso, esses dispositivos “perseguem” a radiação, por assim dizer. girando em torno de seu eixo. Dependendo de sua orientação, eles podem ser classificados de diferentes maneiras.

Rastreadores de inclinação, rotação, azimute e eixo polar.

rastreadores solares Uniaxial Eles “perseguem” a radiação solar girando em torno de seu eixo e, com base em sua orientação, podem ser classificados em:

mas eu “biaxial”, Possui dois eixos de rotação perpendiculares entre si. Estas permitem, através de um sistema elétrico, a orientação ideal dos painéis em direção ao sol.

Dependendo de sua orientação, eles podem ser divididos em rastreadores para Azimute – altitude, inclinação e rotação.

positivo e negativo

E então, dependendo do tipo de sistema que permite que eles se movam para se orientar na direção do sol, eles podem ser classificados em positivo e negativo.

No primeiro caso, esses elementos consistem em motores elétricos que permitem que as placas se movam lentamente. A divisão relativa refere-se àqueles analógico e digital.

no caso daqueles passiva, Eles usam fenômenos físicos independentes, independentemente da posição do sol em relação aos painéis.

Para determinar de forma otimizada a orientação dos painéis, se for um sistema sem sistema de rastreamento solar, biblus–Claro Recomendar um teste gratuito software óptico.

vai incluir Lugar instalação, valores azimute E inclinar, Será possível coletar dados sobre a radiação média diária por mês. E, novamente, obtenha uma visão geral da análise de desempenho dos painéis.

Aqui estão alguns detalhes generais Não é aprofundado sobre Painéis fotovoltaicos e como direcioná-los. De qualquer maneira é nós vamos E adequado Esclarecimento E questionar sobre Para saber mais. E também para tirar qualquer dúvida. virou-se para Especialistas no campo e tópicos especializados neste campo.