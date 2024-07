“Damos-te de graça”: instalas painéis solares e não gastas um único euro | A virada nacional chegou

Os cidadãos residentes em Itália têm a oportunidade de instalar painéis solares gratuitamente graças a uma iniciativa recente.

Das Alterações Climáticas É um desafio importante que diz respeito não só à Itália, mas ao resto do mundo, especialmente nas regiões mais industrializadas. Sobre issoA Europa há muito que luta para eliminar os chamados “gases com efeito de estufa”. O que funciona para evitar gradualmente que o calor passe para o espaço. Conseqüentemente, o aumento das temperaturas leva ao aumento do nível dos oceanos e ao derretimento das geleiras.

A Itália, tal como o resto do mundo, não pode fechar os olhos a um fenómeno tão desastroso para o ambiente, mas sabe que nem todos os residentes o podem fazer. Instale ferramentas que permitam obter energia renovável. Neste sentido, o estado decidiu acolher aquelas famílias que podem obter uma vantagem económica significativa com a instalação de painéis solares, mas ao mesmo tempo, Eles não podem arcar com um custo tão alto.

Entrada de energia

Há muitas famílias que querem Instale o sistema fotovoltaico Nas suas casas, para reduzir o impacto energético e poupar dinheiro. Assim nasceu uma iniciativa recentemente aprovada pelo Ministério, denominada Renda Energética e Permite Instale painéis solares gratuitamente. Embora se trate de uma oportunidade válida, é importante referir que este rendimento só pode ser solicitado por famílias cujo rendimento do ISEE não exceda os 15.000 euros, mas Até 30.000 euros Desde que tenham pelo menos 4 filhos dependentes.

Daí surge espontaneamente a questão: O que são? As principais características deste decreto?

Em que consiste a receita energética e quem pode exigi-la?

Benefícios da receita energética de Empréstimo no valor de 200 milhões de euros Fornecido pelo Ministério do Meio Ambiente e Segurança Energética. Este procedimento dá aos usuários a oportunidade de economizar significativamente, por exemplo, nos custos de instalação. Além disso, a energia solar permite reduzir significativamente as suas contas, uma vez que a eletricidade pode ser produzida gratuitamente graças à luz solar.

Entrando em detalhes, a publicidade permite que você faça isso Obtenção de um sistema fotovoltaico com capacidade variando entre 2 quilowatts e 6 quilowatts de energia. É importante lembrar que o requerente deve ser proprietário dos telhados onde serão instalados os painéis solares. Entrada de energia Pode também cobrir 100% dos custos do sistema, até um máximo de 3.500€.

Esta bela iniciativa é um passo importante para uma maior sustentabilidade ambiental e uma assistência concreta às famílias em dificuldade, somando-se às diversas medidas regionais que também vale a pena ter em conta na instalação de painéis solares.