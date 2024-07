Tendência global de TI, há lenta retomada das atividades globalmente – Notícias

Empresas em todo o mundo estão lentamente a retomar as operações depois de uma interrupção de TI sem precedentes ter paralisado os seus sistemas durante horas entre quinta-feira à noite e ontem. Empresas, bancos, hospitais e companhias aéreas estiveram entre os mais afetados pela atualização de software defeituosa lançada pela empresa de segurança cibernética CrowdStrike.

O CEO da CrowdStrike, George Kurtz, pediu desculpas pela ação. Kurtz acrescentou em entrevista à CNBC que alguns sistemas podem ser reparados e restaurados imediatamente, mas para outros sistemas “pode levar horas, pode demorar um pouco mais” antes que tudo volte a funcionar.

Num dos setores mais afetados, o transporte aéreo, a atividade começou a regressar ao normal depois de milhares de voos terem sido cancelados, noticiou a BBC, mas os operadores esperam que alguns atrasos e cancelamentos continuem ao longo do fim de semana. A CNN informou que centenas de voos que chegam e partem para os Estados Unidos, incluindo voos internacionais, foram cancelados ou atrasados ​​esta manhã, enquanto ontem – de acordo com FlightAware.com – mais de 3.000 voos foram cancelados e mais de 11.000 voos foram atrasados.

De acordo com especialistas, escreveu o The Guardian, a interrupção confirmou os temores de que muitas organizações não estejam adequadamente preparadas para implementar planos de emergência no caso de uma falha no sistema de TI ou de mau funcionamento de parte do software dentro dele. Especialistas dizem que essas interrupções se tornarão mais frequentes até que as redes estejam melhor equipadas com redes de segurança e as organizações forneçam melhores backups.

Em Fiumicino rumo à regularidade total, alguns atrasos



No Aeroporto de Fiumicino, a situação dos voos das companhias aéreas que ontem foram sancionadas pela Microsoft na área de TI está gradualmente se aproximando da regularidade total. Desde o final da tarde de ontem, os sistemas operacionais das empresas voltaram a funcionar, garantindo que uma melhoria realmente ocorrerá à noite. Algumas filas de atraso ainda são inevitáveis ​​neste momento, mas o quadro mostra uma clara melhoria em relação a ontem.

Nas estações, durante a manhã, apenas dois voos foram cancelados, para Tirana e Turim, e cerca de vinte voos, incluindo ETA, Delta Air Lines, Wizz Air e United Airlines, sofreram atrasos de 30 a 60 minutos até às 14h00. . Com efeito, hoje, alguns passageiros retidos em terra, como os que se dirigiram aos Estados Unidos, e os que pernoitaram em hotéis, serão reintegrados nos primeiros voos disponíveis.

Fracasso, nenhum inconveniente nos hospitais italianos



A crise que afetou os sistemas de TI da Microsoft em todo o mundo ainda não afetou os hospitais e empresas de saúde italianas. “Até agora não chegou nenhum relatório ou anomalia das autoridades de saúde locais e dos hospitais italianos”, disse o presidente da federação, Giovanni Migliori, numa nota.

“A Fiaso, desde o início do alerta internacional, ativou imediatamente a monitorização para permitir que as autoridades de saúde e os hospitais locais reportassem em tempo real sobre inconvenientes ou interrupções de serviço que felizmente não ocorreram. Os sistemas funcionaram regularmente, o que garante a segurança da infra-estrutura, e agradeço aos operadores e estruturas técnicas das empresas que trabalharam durante todo o dia para garantir que tudo estava bem e acompanhar a situação.

