“Somos prisioneiros de fuga bloqueados por dez horas.”

Treviso – Um avião de Oslo foi desviado de Veneza para Treviso. O avião partiu de Corfu e deveria chegar ao aeroporto de Treviso às 17h05, mas chegou depois das 20h; Uma série de aviões decolou com atrasos que variaram de alguns minutos a uma hora e um voo foi cancelado. Mesmo ontem não foi um dia fácil para quem teve que embarcar e Canova em Treviso não foi exceção. As “falhas” informáticas que na sexta-feira aterraram voos em todo o mundo e interromperam muitos serviços que agora são geridos apenas através de tecnologias digitais, também afetaram diretamente os pequenos aeroportos. As expectativas indicam que os transtornos, após rápidos cancelamentos nos últimos dias principalmente nos grandes centros, devem diminuir ainda mais hoje e têm término previsto para amanhã, para alegria de quem já reservou aviões e hotéis há algum tempo ou já marcou compromissos de negócios. Mas na sexta-feira, em pleno confinamento, entrar no avião e voltar para casa foi uma verdadeira viagem. Giovanni Bernardelli, antigo presidente da Câmara Municipal de Conegliano, sabe alguma coisa sobre isto e teve a infelicidade de marcar o seu regresso do País de Gales num dia negro para a aviação mundial. O resultado: um voo de volta para casa com um atraso acumulado de mais de 5 horas entre o aeroporto inglês de Bristol e o aeroporto holandês de Amsterdã, em uma viagem que durou no total quase dez horas de Bristol a Veneza.

Odisseia

“Quando finalmente conseguimos, depois da meia-noite, pousar em Veneza – diz Bernardelli – disseram-nos que tivemos muita sorte, além de sermos os primeiros passageiros a chegar à noite.” O dia tranquilo de pesadelo começou para a família Bernardelli, além de Giovanni na viagem em que estavam sua esposa e duas filhas mais velhas, no meio da manhã de sexta-feira: «Quando chegamos a Bristol – diz Giovanni – trouxemos o carro que pegamos a tempo de alugar. Ao me aproximar do aeroporto, olhei os sites de informações e entrei em pânico: todos abriam com notícias do bloqueio global de voos. Em poucos minutos, percebeu que havia acabado no meio de uma tempestade de informações que havia sobrecarregado tudo e todos. “No Aeroporto de Bristol houve uma confusão única, com filas muito longas e pessoas sentadas no chão. Todo mundo está confuso.” O problema não foi o cancelamento de voos, pois não havia muitos nos aeroportos pequenos, mas o bloqueio total dos computadores: “O pessoal teve que fazer tudo manualmente, preenchendo todos os cartões de embarque com um cartão. caneta Estamos falando de milhares de pessoas com documentos nas mãos. Operações que costumam levar alguns minutos e duravam um quarto de hora por pessoa. Para agilizar as coisas, nem pesavam a bagagem, mas colocavam-na diretamente na mala. porão de bagagem. A partida foi emocionante: “As minhas filhas estavam num voo da Ryanair e eu e a minha mulher estávamos num avião da KLM”, continua ele. “Atrasámo-nos uma hora e meia, mas assim que as meninas entraram no avião, elas. estiveram na pista duas horas e meia hora antes da decolagem. No avião contaram seis vezes o número de passageiros porque os números não estavam corretos.” Enquanto as filhas lutavam para voar diretamente para Veneza, os Bernardelli pararam em Amsterdã: “Aqui o atraso para o próximo voo foi de cerca de duas horas e meia. .Tudo estava bloqueado, o que é uma situação realmente ridícula.” No entanto, devo felicitar os funcionários das diferentes empresas porque fizeram tudo o que podiam, mas voltar para casa foi uma verdadeira conquista.”

