Alberto Fernandez na Europa, bem como a França com a Argentina em dívida

O balanço da viagem europeia do presidente argentino, Alberto Fernandez, é positivo: a Argentina contou com o apoio de Portugal, Espanha e França nas negociações da dívida. Com o Clube de Paris – cujos vencimentos chegarão a 2,4 bilhões de euros em maio – e com o muito mais complexo FMI.

O diálogo com o The Washington Institute continua, com este último mostrando-se positivo sobre um futuro acordo para reestruturar a dívida de US $ 44 bilhões concedida em 2018 ao então governo de Mauricio Macri. O ministro da Economia, Martin Guzmán, repetiu continuamente a linha do governo de Buenos Aires: antes de 2023, a Argentina não poderia cumprir suas obrigações.

Depois de Lisboa e Madrid, o Elysee também cruzou sua proximidade com o país sul-americano. O presidente francês Emmanuel Macron disse durante seu encontro com Fernandez: “A França está do seu lado. Queremos que a Argentina mantenha um diálogo construtivo com o Clube de Paris”. Além disso, “queremos que a Argentina chegue a um acordo com o Fundo Monetário Internacional”.

O CEO de Buenos Aires está trabalhando para alongar os prazos com o clube, o que também afetará as negociações com o órgão multilateral. Em termos práticos, entre maio, setembro e dezembro, entre o Clube de Paris e o FMI, foram sete bilhões de dólares a serem “repassados”. Demais para um país castigado pela recessão que o tem estressado desde 2018 e uma pandemia que recuperou sua força dramática com a chegada do outono australiano.

O esquema proposto pela Argentina congelaria os pagamentos antecipados, excluiria qualquer forma de declaração de inadimplência, bem como “mais” para pagamentos atrasados. Todos são baseados em um acordo de refinanciamento com o Clube de Paris após o novo “acordo” com o fundo expandido, que permite que os pagamentos da dívida sejam distribuídos por um período mais longo.

Eu encontrei um bom amigo no Presidente da República Francesa, Quem encontramos hoje. Obrigado por seu apoio nas negociações com o Clube de Paris e o Fundo Monetário Internacional. É gratificante que a França reconheça nossos esforços e conte com seu total apoio.

A França também está lá. Agora é com a Itália. Alberto Fernandez chegou a Roma na tarde de quarta-feira, 12 de maio. A programação inclui uma audiência privada com o Papa Francisco, depois um almoço com Sergio Mattarella no Quirinale e um diálogo com Mario Draghi no Palazzo Chigi. Com ele os Ministros dos Negócios Estrangeiros e da Economia para recolher pedidos e propostas políticas, económicas e comerciais dos parceiros europeus.

