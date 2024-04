Os SUV foram abandonados, agora o desconto é de 23.100 euros: nunca vi um preço tão baixo para um carro novo | Eles querem vender todos eles

O famoso fabricante de automóveis decidiu descontar os seus modelos em mais de 23.100 euros, uma oferta recorde que não se repetirá. Razão assustadora.

Um dos mais prestigiados fabricantes de automóveis do mundo decidiu abalar os alicerces deste setor com uma oferta inédita. Com um desconto incrível de mais de 23.000 euros Com alguns dos seus modelos mais populares, a empresa inaugurou uma nova era de oportunidades para compradores de automóveis que procuram negócios irresistíveis.

Nunca antes um fabricante de automóveis deste calibre ofereceu um desconto tão generoso, tornando a oportunidade não apenas tentadora, mas… Mas são praticamente indispensáveis ​​para quem pensa em comprar um carro topo de linha.

Mas qual é a razão por trás desta etapa? A empresa não poupou detalhes ao fornecer uma explicação convincente por trás desta decisão chocante. O anúncio de um desconto tão grande levou a uma reação em cadeia Em todo o setor automotivo.

O impacto desta oferta pode ser de longo alcance. No momento, os olhos do mundo automotivo estão voltados para esta montadora, Pronto para ver como este movimento “possivelmente estratégico” impactará o futuro do setor.

Preços baixos: Fisker Ocean redefine o mercado

Há já algum tempo que Fisker navega em águas económicas turbulentas. A montadora americana ganhou as manchetes com perdas recordes superiores a US$ 463 milhões no último trimestre de 2023, anunciando medidas radicais como… Cortar 15% da força de trabalho e suspender o desenvolvimento de peras novatas.

As esperanças de uma tábua de salvação através de um investimento da Nissan desapareceram, deixando Fisker a dar um passo final: reduzir os preços do seu SUV Ocean nos EUA em 39 por cento, Com o modelo básico agora listado por apenas US$ 24.999.

Novas perspectivas: descontos Fisker Ocean como nunca antes

Com a entrada em vigor da nova lista de preços, o Fisker Ocean parece destinado a redesenhar o cenário dos veículos elétricos. A redução de preços, com a base da gama a oferecer uma poupança de 14.000 dólares e o modelo topo de gama a ver uma redução de 24.000 dólares, Pode atrair a atenção dos consumidores.

Infelizmente, ainda é algo incerto se esta estratégia é realmente suficiente para garantir esta Sustentabilidade financeira da empresa. Na verdade, as críticas negativas sobre os SUV elétricos podem ser um obstáculo, juntamente com a incerteza sobre o futuro da própria empresa. Apesar de oferecer uma alternativa mais barata aos concorrentes, os potenciais compradores podem estar relutantes em investir num produto de um fabricante instável, temendo futuros problemas de serviço e manutenção.