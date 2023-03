Fiat, a gestão de topo é absolutamente louca: um novo 500 por apenas 4.000 euros | Finalmente um presente para os italianos

Os modelos domésticos Torino sempre tiveram preços muito competitivos, pelo menos em nosso mercado nacional. De fato, mesmo em comparação com carros da mesma classe, os Fiats costumam ser economicamente mais baratos, mantendo uma alta qualidade de construção compatível com o preço. Mas esta é realmente uma oferta a não perder…

Acima de tudo circulam nas nossas cidades mas também em centros urbanos mais pequenos, não podemos deixar de reparar que a grande maioria dos automóveis do nosso país são modelos Turim. Com efeito, ao longo do tempo, modelos como o antigo 500, Punto ou Panda adquiriram uma aura quase lendária devido à sua solidez e durabilidade.

Na verdade, qualquer pessoa que pelo menos por um período de sua vida como motorista teve que lidar com um Fiat e certamente não estamos falando de carros de luxo, mas SUVs costumam ser de alto nível e, acima de tudo, muito baratos. Na verdade, o 500 nasceu com o objetivo de dar à classe trabalhadora italiana um carro acessível e prático e seu sucesso, de fato, decorre diretamente dessas características preciosas.

O seu ressurgimento como modelo no catálogo da FIAT levou à introdução do novo 500 que procurava seguir o modelo anterior em vários aspetos. Até do ponto de vista económico, de facto, não podemos perder esta oportunidade…

O novo Fiat 500 por apenas 4.000 euros, está tudo bem

A empresa sediada em Turim, como muitas outras marcas globais, está enfrentando uma mudança real para veículos com baixas emissões de CO2 e, de fato, o novo 500 de 95 cv disponível com esta oferta é um carro totalmente elétrico que pode ter uma autonomia de até a 190km.

Assim, para quem precisa de um carro para se deslocar na cidade, este carro é ideal porque faz os compromissos certos entre o conforto no interior do habitáculo e a compacidade do carro em termos de dimensões, permitindo-nos estacioná-lo praticamente em qualquer lugar do cidade. O preço é imperdível…

De facto, com o acesso ao serviço de aluguer oferecido pela Leasys Miles, podemos transformar a viatura numa chave por apenas um adiantamento de 4.000 euros. O pagamento inclui 48 meses de serviço de aluguer com 1000km incluídos na tarifa.

Uma vez ultrapassado este primeiro limite, a taxa fixa é de 0,21€ por cada quilómetro percorrido. O pacote inclui ainda o sistema de carregamento a instalar na casa e um cartão de e-mobilidade que nos permite recarregar a viatura em todos os pólos acordados.