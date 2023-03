De munição a tanques. A visão dos ministros da Defesa em Estocolmo

Um novo acordo está em andamento sobre diretrizes para aumentar a produção de munições, úteis para abastecer as forças ucranianas na luta contra a Rússia. A notícia foi anunciada pelo secretário-geral da OTAN, Jens StoltenbergEsteve também presente na abertura da reunião informal dos ministros da Defesa da UE, que teve como anfitrião a capital sueca, Estocolmo. Anunciando a existência de joint ventures, a NATO Number One declarou que “os Aliados já assinaram contratos” para isso, porque “o ritmo actual de consumo face à produção não é sustentável e temos de reforçar a oferta”. Mantém-se, assim, a prioridade de continuar a apoiar Kiev, graças a planos – atualmente em estudo – no valor de cerca de mil milhões de euros e à decisão da Comissão Europeia de prolongar a proteção temporária à Ucrânia por mais um ano, até março de 2024. Manifestando a vontade de a prolongar novamente até março de 2025, se necessário. Até agora, mais de quatro milhões de pessoas receberam proteção imediata na UE, incluindo mais de três milhões no primeiro semestre de 2022.

A Economia de Guerra e as Três Fases do Plano Europeu

“Chegamos a um momento decisivo em nosso apoio à Ucrânia, é absolutamente imperativo que avancemos para uma espécie de economia de guerra para a indústria de defesa e devemos fazer ‘o que for preciso’ para fornecer munição à Ucrânia”, disse o comissário europeu. explicou. para o mercado interno, Thierry BretonAté a Conferência Ministerial em Estocolmo. Para atingir esse objetivo, um plano de três etapas foi introduzido. A Alta Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança da União Europeia esclareceu os pormenores, Joseph BurrelPrimeiro, queremos garantir que preenchemos o máximo possível com os estoques existentes; em segundo lugar, queremos assegurar que aumentamos significativamente a nossa capacidade de produção na Europa, especialmente para fortalecer a nossa indústria de defesa; Em terceiro lugar, queremos também afectar fundos do orçamento da UE para acelerar esta expansão da indústria da defesa.O primeiro do plano é de mil milhões de euros, enquanto um “número significativo” será atribuído ao segundo ponto, sem adiantar mais detalhes. De todos estes fundos, prosseguiu a Alta Representante, “o fundo Epf paga 60%, enquanto os Estados membros pagam os restantes 40%”.

situação no campo

A agressão russa em terras ucranianas continua, e a situação no terreno está em um estágio crítico, levando em conta também o que está acontecendo em torno de Bakhmut, que tem testemunhado combates ferozes nos últimos dias. Stoltenberg alertou que “Bakhmut pode cair nas mãos dos russos nos próximos dias”. No entanto, mesmo que as forças russas capturem a terra, “não será necessariamente um ponto de virada na guerra, mas apenas destaca que não devemos subestimar a Rússia e devemos continuar a apoiar a Ucrânia”, enfatizou o secretário da aliança. outra vez.

Munição em Kyiv …

“Precisamos de munição, munição, munição”, alertou inequivocamente o ministro da Defesa ucraniano, Oleksey Reznikov. O apelo foi prontamente acolhido pelos países europeus e, enquanto a Comissão Europeia investiga mecanismos que aumentem as capacidades de produção da indústria militar europeia, Borrell acautelou que apresentou uma proposta ad hoc – concebida em conjunto com a Agência Europeia de Defesa (EDA). Por si mesmo – assunto que terá de ser discutido pelos ministros. Em detalhes, segundo o ministro ucraniano, seu país “precisa de 100 mil munições por mês”. “Nossa primeira prioridade são os sistemas de defesa aérea, novamente munição de artilharia de 155 mm, veículos de combate de infantaria e mais tanques como o Leopard”, continuou Reznikov, mais tarde saudando o plano do ministro da Defesa da Estônia, eles têm Beefcor, que fornece um milhão de munições de 155 mm para a artilharia ucraniana. Segundo Borrell, ao fornecer novas munições a Kiev, “a primeira coisa a fazer é usar o que temos disponível. Se os Estados membros estiverem dispostos a dar mais, ficarei feliz. Hoje temos que ser realistas e pragmáticos e discutir quais medidas pode ser tomada hoje”, disse Borrell.

…também de outros países

“Se houver carregamentos de munição para a Ucrânia de outros países não europeus, não devemos descartá-los, o primeiro foco deve ser ajudar Kiev e encontrar a melhor maneira de fazê-lo”, observou o ministro da Defesa sueco. Pal Johnson, referindo-se à questão delicada ainda não resolvida da origem da munição destinada a Kiev. Você foca apenas na indústria européia ou também compra no mercado global? Ainda não se chegou a um acordo sobre este ponto.

Os tanques estão chegando

A Polônia está pronta para enviar outros dez tanques Leopard 2 para a Ucrânia nos próximos dias. A informação foi confirmada pelo ministro da Defesa do país, Marius Blaszczak. Tendo já entregue as quatro viaturas no final de fevereiro, o país terá agora de cumprir a promessa inicial que previa a entrega de 14 cisternas. Enquanto a Alemanha anunciou que os 18 tanques que Berlim prometeu a Kiev – além dos três que Portugal deu – serão entregues à Ucrânia este mês. Blaszczak também falou durante a conferência de imprensa à margem da reunião ministerial sobre uma reunião que será realizada com o seu homólogo alemão, Boris Pistoriussobre “a escassez de peças de reposição para os Leopards”, para superar o que “estamos prontos para abrir um centro de serviços na Polônia que se ocupará da reparação e manutenção dos tanques Leopard enviados para a Ucrânia”.

Ucrânia nega envolvimento na sabotagem do Nord Stream

depois O jornal New York Times Atribuindo a sabotagem de Nord Stream, no mar Báltico, em setembro passado, a um grupo pró-ucraniano, as negativas vieram diretamente do ministerial e de Reznikov. “Para mim é uma história um pouco estranha porque não corresponde à verdade, não estamos envolvidos. Acho que a investigação por parte das autoridades oficiais vai entrar em detalhes… Vai ser quase cortesia das nossas forças especiais. Isso não é da nossa conta”, explicou o ministro ucraniano ao intervir. Stoltenberg está no caso, explicando que “há investigações nacionais em andamento e não podemos dizer nada até que sejam concluídas”. mostraram a urgência de providenciar a sua segurança e a OTAN também vai agir nesta situação.Na verdade, segundo Stoltenberg: “Após os ataques Montamos uma célula para nos coordenarmos, também com o setor privado, para este fim.”