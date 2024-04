Descontos sem precedentes na Leroy Merlin: uma vasta gama de mobiliário de exterior a preços imbatíveis

A famosa empresa artesanal francesa anunciou recentemente uma série de descontos únicos. Aqui está o que é.

A Leroy Merlin é sem dúvida uma das empresas mais importantes do sector da grande distribuição, sobretudo porque oferece a todos os clientes a oportunidade de adquirir Uma vasta gama de produtos de alta qualidade A preço competitivo. Nas suas inúmeras lojas é possível encontrar artigos relacionados com artesanato, construção, jardinagem, decoração e mobiliário de casa de banho.

Esta empresa histórica, que atualmente faz parte do Grupo ADEO, tem até 456 pontos de venda em 13 países ao redor do mundo: por exemplo, na Itália são 53, na Espanha 49, na Polônia 43, no Brasil 25 e na França 114. O prestigiado grupo francês anunciou recentemente uma série de descontos imperdíveis, especialmente em mobiliário de exterior.

Leroy Merlin, aqui estão os descontos que você não deve perder

Quem quiser adquirir um maravilhoso conjunto de mesas e cadeiras para decorar os seus espaços exteriores não pode perder os últimos descontos oferecidos pela Leroy Merlin. Este último lançou, de facto, uma série de ofertas não recorrentes, graças às quais os clientes têm a oportunidade de o fazer. Compre móveis de exterior por um preço baixo.

Portanto, é uma oportunidade que nunca deve ser desperdiçada, até porque os terraços e jardins privados são locais especificamente pensados ​​para relaxar e aproveitar os dias de sol. É claro que o conselho é mobiliar esses espaços especiais da casa, com móveis que reflitam o seu gosto, sem gastar somas exorbitantes.

Lembre-se também de escolher cuidadosamente cada peça de mobiliário, para que tudo reflita o seu estilo de vida. Aqueles que trazem tantos amigos devem escolher um Mesa de jardim para 6 pessoas. Este último pode realmente ser comprado Em uma loja Leroy Merlin ao custo de 549,99 euros. Para ser mais preciso, é uma mesa extensível feita de alumínio e tecido, materiais que proporcionam um efeito incomparável. O que surpreende ainda mais é a resistência e longevidade do produto: ele é realmente capaz de resistir à chuva, ao vento e a todas as condições climáticas.

A oferta é válida até 31 de dezembro de 2024. No entanto, existe também a possibilidade de adquirir um Mesa de jardim de 2 lugares em aço ao custo de 92,99 euros. Não só isso: a empresa francesa também oferece uma mesa bistrô dobrável em aço, por apenas 89,99 euros. Já a mesa bistrô externa de 4 lugares pode ser adquirida por apenas 169,99 euros. Portanto, trata-se de um mobiliário com uma excelente relação qualidade/preço.