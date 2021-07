Ele era como o filho do Corriere.it

Todas as noites conto uma história para minha filha e ela adormece segurando minha mão. Para mim uma alegria indescritível, como para todos os pais. Embora, como todos os pais, também sei que minha filha um dia crescerá, será independente e viverá sua vida. Para mim, Yoox era como um filho. Agora, 22 anos depois, é hora de deixar Yoox seguir seu próprio caminho. Não poderia estar mais orgulhoso do que foi conquistado.

Federico Marchetti, 51, fundador da Yoox e depois da Yoox Net-A-Porter, uma multinacional de comércio eletrônico de moda, a primeira e até agora única italiana a ter inventado unicórnio O setor de tecnologia (uma start-up que passou de 0 para 1 bilhão de dólares), ele deixou a presidência de sua criação, o período de transição acabou e este é seu último dia de trabalho em seu trabalho Escritório futurista em Navigli, uma Milão, uma espécie de nave decorada com objetos de arte (colecionador).

Ynap contas e adeus ao gerente Deixo tudo bem: nosso colaborador Richemont divulgou seus resultados financeiros, incluindo os dos distribuidores online, dos quais a Ynap é uma parte importante: + 86% no último trimestre. Tivemos um sucesso extraordinário para todas as nossas equipes, quase dobramos a receita no último trimestre – explica ele – queria sair com um bom plano de sucessão, anunciado há 18 meses e “em espera” devido à Covid; Em seguida, reabrimos a prática em setembro de 2020, e havia Nomeação do novo CEO francês Geoffroy Lefevre, um personagem confiável que realmente trabalhou para mim: não há nem mesmo um fator de risco misterioso às vezes associado à entrada de um personagem externo … Richemont Ele estava se comportando com muita elegância, como deveria ser entre um acionista e um empresário, e infelizmente isso não acontece com frequência: outro dia me surpreenderam, vieram de Genebra e torramos tudo juntos. Esses também são valores: nos deixamos com elegância e justiça. READ Imposto corporativo global: os países que correm o risco de nos perder



Yoox Dream Store Basicamente, gerenciadores de estilo reverso Depois de mim a inundação : Sim, também há quem se regozije se a empresa que dirigem avariar após a sua saída. Loucura para mim: espero que Yoox tenha um desempenho 100 vezes melhor no futuro do que agora. Costumo dizer que se o vestido for bem cortado e o tecido for de qualidade, então este vestido permanece extraordinário para sempre. Yoox era apenas a loja dos meus sonhos. Meus sonhos se tornaram realidade.

Este último dia de trabalho, quinta-feira, 22 de julho de 2021, na varanda com a atual equipe Yoox, bem como com os “anciãos”: convidei todos os meus colaboradores que não estão mais aqui porque foram para outro lugar, e para pelo mérito do que também foi realizado, eles também merecem o meu agradecimento.

orgulho de unicórnio Seu maior orgulho, nesses 20 anos, Marchetti não estava certo (em 1999, quando buscava dinheiro para sua startup, ninguém acreditava que a moda vendida online pudesse ter sucesso). Não, o orgulho de ter deixado uma empresa muito italiana. Ynap é um ecossistema complexo, de dados a bots e repositório, mas o espírito italiano permanece. O acionista é suíço, mas toda a estrutura italiana: sede na Itália, centro de logística na Itália, centro de tecnologia na Itália. O que significa empregos, mas também empreendedorismo e criatividade italianos.

Futuro de Federico Marchetti O futuro de Marchetti? Universidade e sustentabilidade. O trabalho sobre sustentabilidade continua na Iniciativa de Mercados Sustentáveis ​​idealizada pelo Príncipe Charles (um homem excepcional e visionário para o meio ambiente: seu principal compromisso desde 1969, o ano do meu nascimento) que levará à Cúpula do G20 em Roma e à COP26 em Glasgow. E então há uma ótima notícia Cadeira em Bocconi (Ele se formou antes de seu MBA em Columbia) Tailor-Made: A partir de 8 de setembro, ele vai ensinar Startup Building na Economia Digital e Sustentável, Startup Building na Economia Digital e Sustentável. Aulas todas as quintas e sextas-feiras das 10h20 às 11h50. Tomando aulas e exames: tudo. Seria o que eles chamam de “professor prático” na América, quem sabe porque ele fez uma coisa. Todos falam de jovens, NextGen para jovens, mas os jovens italianos vão longe demais, somos o penúltimo na Europa no ranking dos jovens empresários. Para mim um convite básico, o convite de Bocconi: eu poderia ter ido à Colômbia, mas sou italiano, e para mim a Itália precisa do empenho de todos neste momento. READ A agência de receita sabe tudo

Como criar uma startup Marchetti vai ensinar como iniciar uma startup e, como um trompete, apontar para seus futuros alunos uma meta ao mesmo tempo simples e terrivelmente ambiciosa: inventei o primeiro rinoceronte italiano e da próxima vez gostaria do aluno para inventar.

