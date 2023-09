Comprei online, mas acho que é uma farsa, como posso receber meu dinheiro de volta?

Obter um reembolso depois de fazer uma compra online errada é muito difícil, mas temos vários métodos a seguir.

Um de nossos leitores nos enviou um pedido de ajuda; Depois de comprar um item em uma loja online, ela percebeu que havia sido enganada. Nesses casos, muitas vezes o consumidor desiste, talvez depois de tentar, sem sucesso, entrar em contato com o vendedor.

Na realidade Os reembolsos também podem vir da instituição bancária se você fizer uma “compra imprudente”.Portanto, não só se alguém clonar o cartão e gastar dinheiro sem o consentimento do titular do cartão.

Para entender exatamente o que significa “compra indevida/negligente”, damos um exemplo concreto, que foi revelado há algum tempo Dom 24 horas.

Uma pessoa comprou um conjunto de peças de Lego em um site chinês, mas percebeu que eram falsas e, entre outras coisas, não funcionavam bem.

Ele tem Tentei em vão entrar em contato com o vendedor/empresa para receber reembolso ou troca. Neste caso, a compra foi, como se pode entender, desejável, mas posteriormente revelou-se “fraudulenta”.

Como solicitar o reembolso ao seu banco não é do conhecimento de todos, na verdade os documentos de fax a serem impressos ficam muitas vezes ‘escondidos’. Nas diversas secções do site do banco.

Na realidade A lei permite que você receba seu dinheiro de volta se for comprovado que fomos fraudados por um dono de loja ou empresa desonesta. No entanto, devemos fornecer todas as provas: além do comprovante de pagamento, também uma foto do produto falsificado/danificado, bem como diversas conversas (eventualmente realizadas via e-mail ou WhatsApp) com o vendedor que se recusou a ouvir os pedidos de indenização .

Os bancos são obrigados por lei a disponibilizar esta medida para proteger o cliente/consumidor. Se tudo correr bem, você poderá receber seu dinheiro de volta rapidamente.

É claro que, para evitar esses inconvenientes, é sempre melhor tomar os cuidados necessários com antecedência. É sempre melhor comprar online usando o PayPal, que oferece ampla proteção ao comprador. Se a loja online não aceitar este tipo de pagamento, é muito provável que não se trate de um negócio sério. Além disso, antes de fazer pedidos online em sites que não conhecemos, é uma boa ideia verificar as avaliações Para outros usuários, que se encontram em plataformas dedicadas.

Finalmente, você tem que fazer isso Também tenha cuidado com lojas online que exigem pagamento na forma de recarga PostePay; Também neste caso, é muito provável que estejamos perante uma possível fraude.