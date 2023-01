Made in Italy é o primeiro protagonista nas mesas festivas internacionais

É um recorde histórico de exportação de alimentos Made in Italy para mesas festivas em todo o mundo, impulsionados por vinhos, espumantes, crappa, licores, panetones, queijos e embutidos. É o que emerge dos dados financeiros da Coldrity com base na previsão das estatísticas de comércio exterior para dezembro de 2022.

“O aumento de dois dígitos foi o valor das exportações de todos os produtos típicos das férias, desde espumantes (+23%) até panetones (+13%) e até massas frescas como tortellini e cappelletti (+13%)”. Os queijos italianos também estão em alta, com um aumento do valor das exportações em 18%, assim como os presuntos, enchidos e enchidos (+7%).

Os espumantes italianos continuam a liderar os rankings de Natal estrangeiros, contribuindo para o impulso de todo o setor vitivinícola, alcançando um aumento global de 12% no valor das exportações.

Uma tendência que, com um recorde histórico de exportações de 60 bilhões para todo o ano de 2022, mostra como o setor agroalimentar italiano é capaz de sustentar a recuperação da economia. O sucesso das exportações também impulsionou o valor total da cadeia agroalimentar que em 2022 se tornou a primeira riqueza da Itália, com 580 bilhões de euros, um aumento de 7% em relação ao ano anterior, apesar das dificuldades relacionadas a ela. situação internacional.

Ao estreitar o foco para a região de Asti, adotou-se a total compatibilidade dos produtos mais interessantes nos mercados interno e externo. Durante as férias de Natal, muitos estrangeiros (mais de 30% dos clientes) escolheram o mercado dos agricultores e a EnotecAmica di Campagna Amica di Asti para suas compras, visitando tanto a sede no Corso Alessandria 271 quanto a Casa Coldiretti durante a Cidade Mágica do Natal. Presenças são registradas principalmente da França, Suíça, Bélgica, Portugal e Alemanha, além de presenças locais, de fora da província e de fora da região até o calcanhar do sapato.

Os vinhos locais certamente não faltaram no carrinho: de bolhas a rosés, vinhos tintos e destilados, cerca de 13.000 garrafas foram vendidas em função das festas. Os vinhos mais populares foram o Barbera d’Asti docg (mais de 3.000 rótulos vendidos) e o Moscato d’Asti (2.500 rótulos), mas certamente, devido às férias, o vinho espumante também era o cavalheiro. Finalmente, foram arrematados produtos alimentícios processados ​​(cerca de 9.500 unidades), Panettone Coldiretti com Moscato e Avelãs (2.000 embalagens) e um sanduíche piemontês Monfrà Asti Edition com produtos da feira livre Campagna Amica Asti (1.500).

Em linha com a média nacional (cerca de 8 em 10), incluindo os residentes de Asti que optaram por festejar o Natal em casa e, por isso, preferem produtos kmZero originais e sazonais. Confirmar, então, a escolha de produtos de excelente qualidade que não necessitem de grandes intervenções culinárias, mas que saibam, por si só, exprimir e enriquecer os sabores locais.

“As exportações agroalimentares representam um recurso essencial para o sistema italiano e, claro, também para a região de Asti, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista da imagem, com uma contribuição para o crescimento que pode ser ainda mais significativa se todas fossem a infraestrutura para melhorar as comunicações entre o sul e o norte do país, mas também com o resto do mundo – confirma o presidente da Coldiretti Asti, Marco Reggio.

“O PNRR é uma oportunidade que temos de saber aproveitar plenamente para modernizar também a logística nacional, para que a exportação de produtos agroalimentares e vitivinícolas não seja penalizada – continua o Diretor Diego Fioria (na foto).