A conta de gás de dezembro aumentou 23,3%. Em 2022, o agregado familiar típico gastou 1.866€ (mais 65% do que em 2021)

Contas de gás ainda estão subindoApesar da queda acentuada dos preços do gás natural desde o pico de agosto passado. A partir deste mês, se os preços se mantiverem nos níveis atuais, começaremos a assistir a uma redução significativa das tarifas pagas pelas famílias, à semelhança do que já aconteceu com a eletricidade. Em detalhe, com base no desempenho médio do mercado grossista italiano em dezembro e no consumo no mesmo mês, para o mercado protegido o aumento da fatura face a novembro foi de 23,3% e foi definido o preço de referência do gás para um cliente típico a 150,95 cêntimos de euro por metro cúbico, incluindo impostos (que representavam cerca de 16). O custo é quase o dobro do que era há dois anos e cerca de 10% maior em relação a janeiro passado.

As tarifas foram atualizadas ontem pela Arera, Autoridade de Energia, Redes e Meio Ambiente, com base no preço médio mensal no mercado atacadista italiano (“próximo dia de PSV”). «Para o mês de dezembro, que nas primeiras semanas registou preços do gás ainda particularmente elevados (com um pico a rondar os 135 euros por megawatt-hora) antes de reduções no final do mês, o preço do gás bruto, para os clientes com contratos sujeitos Para proteção, foram fixados 116,6 euros por megawatt-hora, o que equivale aos preços médios registrados diariamente durante todo o mês que acaba de terminar ”, explica Arrera em comunicado à imprensa.

método

A autoridade esclareceu então que se ainda fosse utilizado o antigo método de atualização da tarifa trimestral e antecipada, como é o caso da eletricidade, em vez da atual versão mensal, ao longo do último trimestre de 2022, teria aplicado o seu preço de mais de 240 euros por hora. A metodologia adoptada pela autarquia – ainda na posse da Arera – permitiu, em vez disso, aplicar uma taxa de 78 euros por MWh em outubro e 91,2 em novembro.

“Apesar dessas economias, em termos de efeitos de fundo, os gastos com gás para uma família típica no ano consecutivo (janeiro a dezembro de 2022) são de cerca de € 1.866, + 64,8% em relação a 2021.” Isto, lembra o regulador, apesar de, conforme previsto na lei do orçamento, também no primeiro trimestre de 2023 ter sido cancelada a taxa geral do sistema do gás e confirmada a redução do IVA para 5%.

Enquanto isso, os preços do metano no mercado de Amsterdã continuaram caindo ontem. O contrato de referência fechou a 71,3 euros, baixando 7,3% na véspera, o valor mais baixo desde fevereiro passado, quando a invasão russa da Ucrânia fez com que as cotações ultrapassassem os 340 euros em agosto.

A tendência das ações também é reconfortante. A Snam anunciou ontem que os estoques em dezembro passado totalizaram 9,3 bilhões de metros cúbicos, aos quais devem ser adicionados 4,5 bilhões de metros cúbicos de armazenamento estratégico. “Um aumento de cerca de 2,6 bilhões de metros cúbicos em relação aos 6,7 bilhões de metros cúbicos registrados no final de dezembro de 2021”, afirma uma nota. A taxa de ocupação é de 84%, acima dos 68% do ano anterior.

“Certamente, nesta fase de consolidação, o primeiro semestre de 2023 terá preços não muito diferentes dos atuais, líquidos de imprevistos”, enquanto “no segundo trimestre, com a diversificação” da oferta de gás e com o lançamento do presidente da Arera, Stefano Besegini, disse no Sky TG24 , A nova planta de regaseificação, um “sinal estável para cortar” tarifas pode chegar.

o clima

E continuou: “Uma certa situação meteorológica e uma diminuição do consumo industrial” afetam a formação do preço do “gás”, como voltou a notar Pisegini, e são dois fenómenos que “trazem benefícios mas são sintomas de mal-estar climático e industrial. ” Os efeitos de um inverno particularmente ameno até agora sobre os preços do metano. Arrera então nos pediu para “ter muito cuidado” porque ainda estamos “no meio do inverno”, mesmo que “as coisas estejam indo melhor do que o esperado”. preserva todo o seu valor”, acrescentou Pisegini, referindo-se aos “recursos que coloquei no Governo de forma importante no lado industrial e nos consumidores vulneráveis”. 2023 o quanto antes, condição sine qua non para o recebimento automático do bônus de cobrança.

No entanto, os altos preços pesam no bolso dos italianos. Segundo cálculos da Facile.it, em 2022 uma família típica do mercado protegido teve que desembolsar mais de 3.100 euros para pagar a eletricidade e o gás, um aumento de 1.340 euros em relação ao ano anterior (+76%).