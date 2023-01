Aviso do Fed: sem otimismo fácil sobre as taxas de juros, sem cortes em 2023

resoluções de dezembro

Na reunião de meados de dezembro, o banco central reduziu o ritmo de aperto acelerado da política monetária e decidiu elevar a taxa de juros pela sétima vez consecutiva, mas em 50 pontos-base, em vez dos 75 das quatro reuniões anteriores. Os preços estão agora na faixa de 4,25% a 4,50%. No entanto, afirmou também, na sua declaração e na conferência de imprensa do Presidente Jerome Powell, a intenção de continuar a pressionar nos primeiros meses deste ano, com intervenções cumulativas de talvez mais 75 pontos base, para controlar a inflação e em direcção ao objectivo ideal de 2 por cento.

tendência de inflação

O aumento dos preços ao consumidor, depois de atingir um pico de mais de 9% no verão passado, o maior em 40 anos, desacelerou para 7,1% em novembro em relação ao ano anterior, mas permaneceu bem acima das metas do Fed. A economia, ou a capacidade do Fed, ou a falta dela, de facilitar aterrissagens suaves, aterrissagens suaves que evitam recessões severas. A ata da última reunião mostra que o Fed vê o mercado de trabalho continuando forte. A atividade econômica, por sua vez, deve progredir, ainda que em ritmo bem mais fraco. A sede do banco central em Atlanta, com seu índice do PIB constantemente atualizado, calcula que no último quarto trimestre de 2022 o crescimento anual ainda pode ter sido de 3,9%. Mas pelo menos há uma desaceleração significativa na expansão no ano novo, segundo analistas. A Moody’s, nas previsões do economista-chefe Mark Zandi, espera o que chama de “recessão lenta”, uma fraqueza prolongada que vê o PIB a uma taxa inferior a 1% nos quatro trimestres de 2023.