A inflação passou, o pico na Europa. Mas uma mudança radical do BCE em políticas restritivas ainda é improvável: aqui está o porquê

A Europa, segundo dados da França, Alemanha, Portugal e Espanha, pode ter passado do picoinflação econômica. Os mercados parecem esperar que isso se traduza em uma flexibilização do aperto da política a.C.E., evidenciado pela diminuição do yield spread entre os bunds alemães e italianos. Mas estar convencido de quepombasDentro do conselho executivo da Eurotower agora há argumentos convincentes disponíveis para combater os ‘falcões’ que correm o risco de ser uma aposta. Cotações de energiaque favorece quedas nos índices agregados de preços, não é suficiente para anunciar uma fuga por pouco: enquanto isso, graças à demora com que o próprio BCE agiu, as altas podem “ferido“O restante da economia e o chamado núcleo da inflação – excluindo energia e alimentos – ainda está muito alto. Então os economistas continuam apostando em outros. Dois aumentos de preços em fevereiro-março.

Bons dados de preços em Espanha, Alemanha, Portugal, França… – Esperanças de repensar alimentadas nos últimos dias pela desaceleração do crescimento dos preços registrada em Espanha E a AlemanhaComo a taxa de inflação em dezembro, respectivamente 5.8 e em8,6% Em comparação com +6,7% e +10,3% em novembro. Também foi observada uma ligeira diminuição Portugal (+9,6% de +9,9 em novembro). dados relacionados a França: De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o Índice de Preços ao Consumidor subiu ano a ano no mês passado 5,9% Contra +6,2% em novembro, graças à queda dos preços‘potência E em menor medida os serviços, contra o esperado +6,4%. Quinta-feiraIstat Publicará dados paraItália limite Cotações de gás Abaixo de €90 na segunda parte do mês indica que não será de dois dígitos após +11,8% em outubro-novembro.

…mas o núcleo da inflação ainda está alto – sinais positivos que, como alguém espera, influenciarão inevitavelmente as decisões seguintes para a.C.E. começando em julho eu comecei um pressão severa visar – visar reduzir a demanda Apenas para conter o aumento de preços. Daí a queda acentuada do spread BTP-Bond, caiu para 199 pontos base (-10 em relação ao fechamento de terça-feira) após a explosão das últimas semanas, e entre o Bund espanhol e os Bonos. De fato, cada vez mais analistas expressam dúvidas sobre o desenvolvimento da política monetária, uma vez que metade da União Européia é agora dada como certa. Recessão Durante o ano: se a metaDestrua a perguntaEm suma, podemos dizer que foi alcançado. Mas será que o arrefecimento (relativo) da inflação fortalece a posição dos “pombasA bordo? E isso pode levar a Eurotower a rever a decisão de aumentar o i novamente Táxi Como o chefe Christine Lagarde Era esperado em meados de dezembro? Precisamos olhar mais fundo, como tempos financeirosOs dados mostram ainda que “enquanto os preços da energia baixaram a inflação geral, as pressões sobre os preços de outros bens e serviços mantiveram-se inalteradas ou continuaram a crescer.O núcleo da inflação aumentou em Espanha e a Alemanha registou um aumento da inflação dos serviços.

Atrasos do BCE e atitude “hawkish” Por isso, os economistas ainda esperam elevar os juros mais duas vezes em 50 pontos-base, até 3%, nos próximos meses. Semelhante ao que ele faz lá Banco da Reserva Federal dos EUAque ainda é muito agressivo Apesar de cinco meses consecutivos de situação de inflação. “A decisão de fevereiro está escrita em pedra”, diz A.J bloomberg Pete Christiansen, estrategista-chefe da Danske Bank. O resultado foi, sem dúvida, determinado pelos longos meses em que o Banco Central Europeu: Como a própria Lagarde admitiu – ela tem expectativas erradas Insista que a inflação foi temporária, exceto pelo choque da realidade (exacerbado pela invasão russa da Ucrânia): os preços ao consumidor na zona do euro subiram gradualmente ao longo de 2022, atingindo um pico de +10,6% em outubro, graças aos aumentos dos preços da energia transferidos para commodities e alimentos. Erros agora reforçam crenças de falcão classe de nóo chefe do Banco Central Holandês, que alertou há uma semana: “O risco de fazermos muito pouco ainda é o maior risco. Estamos por nossa conta No início do segundo tempo“.

Riscos para a Itália e dúvidas sobre o escudo – Por outro lado, há preocupações sobre o efeito que o excesso de pressão poderia ter sobre o “elo mais fraco” da zona do euro: a Itália. A votação causou alvoroço na terça-feira tempos financeiros Segundo o que acreditam 9 em cada 10 economistas, é o país da zona euro que está mais exposto a um risco crise de débito Como em 2011, diante do aumento das taxas de juros e Redução nas compras de títulos do Banco Central Europeu. Certamente não é uma surpresa: a dívida/PIB da península é a mais alta da região, exceto a Grécia, e este ano terá que Roma lugar no mercado Títulos de médio e longo prazo com valor entre 310 e 340 bilhões de euros totais (contra menos de 280 em 2022) devido ao forte aumento dos retornos que os investidores exigem. a o custo médio no caso, Pelas diretrizes de gestão da dívida pública divulgadas pelo Ministério da Fazenda há dez dias, em 2022 foi equivalente a 1,71% Contra 0,1% em 2021, o custo médio da dívida subiu para um patamar de “cerca de 2,9%”.

Mas o resultado da pesquisa é uma indicação clara do fato de que a ativação do dispositivo é considerada bastante improvável “Propagação do escudoEnviado em julho passado Desde a sua fundação em Frankfurt, o programa compras ilimitadas de títulos do governo para controlar o diferencial de rendimento. Em tese, será acionado automaticamente, mas condicionado à adoção de “políticas macroeconômicas e fiscais sólidas e sustentáveis” e à sustentabilidade da dívida avaliada pela Comissão, Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e países Libra. Mais de dois terços dos economistas foram entrevistados desde então Pé Eles disseram que esperavam nunca usá-lo.