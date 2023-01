Renault 4: Em 2024 a lenda renasce

A Renault decidiu, sob a orientação de Luca de Meo, propor novamente os modelos que historicamente tiveram mais sucesso em um interruptor moderno e elétrico. Após o lançamento do R5, no final de 2024, o papel de Renault R4. Os dois carros compartilharão a mecânica, mas enquanto o R5 será um carro urbano, o R4 será um crossover com cerca de 400-410 cm de comprimento. Se o R5 substituir o Twingo elétrico, o R4 será o herdeiro do Zoe.

Como mostra nossa reconstrução (no desenho acima), a Renault 4 Será inspirado no conceito Copa Renault 4 (abaixo de) foi exibido em outubro passado no Salão Automóvel de Paris. Portanto, será um pequeno crossover com estilo inspirado no off-road e, portanto, com distância ao solo decente, cavas das rodas de plástico bruto ao longo da parte inferior do carro e trilhos do teto. Não faltam referências ao antigo R4 visíveis no terceiro vidro lateral e na forma da grelha, que também apresenta a luneta iluminada e as luzes diurnas ‘entre colchetes’.

> Na foto acima está o conceito 4Ever Trophy, que antecipa as formas do novo R4.

para novo Renault 4 Prevê-se que seja colocada no chão uma bateria com capacidade 42 kWh e dirija aprox 140 cv que transmite tração às rodas dianteiras. Um sistema multimídia refinado com serviços do Google não deve ser perdido.