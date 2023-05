Espanha, abril de 2023 é o mais quente e seco dos últimos tempos

Espanha está nas garras do calor, com abril em recorde temperaturas nunca antes vistas Nesta época do ano e com uma seca que pôs de joelhos toda a nação.

Espanha, abril de 2023, recorde: é o mais quente e seco dos últimos tempos

Na última semana de abril, Temperaturas Em diferentes regiões de Espanha, Portugal, Marrocos e Argélia Foi muito mais alto do que o normalAlcançar até 20 graus mais. Em algumas cidades, como Sidi Slimane, Marrakesh e Taroudant, as temperaturas ultrapassaram 41 graus, longe do período de meados da primavera. Além disso, uma seca histórica de vários anos está ocorrendo nessas regiões, exacerbando os efeitos do calor na agricultura, já ameaçada pela escassez de água causada pelas mudanças climáticas e pelo consumo de água.

Espanha, emergência de seca

A situação em algumas regiões da Espanha é muito crítica, com a Catalunha passando por um Grave escassez de água por 32 meses O governo está considerando o racionamento de água à medida que as reservas locais caem para níveis críticos, com as reservas de água na cidade de Lleida não excedendo 20% de sua capacidade. De acordo com a previsão do tempo Não haverá precipitação por algum tempo para vircomo cume ciclônico da península desvia tempestades.

Esta tendência já foi observada no ano passado, o mais quente de sempre em Espanha, com ondas de calor e solos extremamente secos provocando incêndios constantes e destruindo milhares de hectares de vegetação. No ano de 2022, os níveis do reservatório são tão baixos que aldeias antigas e outros vestígios arqueológicos estão ressurgindo. Em 2023, março foi o segundo mês mais quente do século XXI na Península Ibérica. O temor é que, com o decorrer desses primeiros meses de 2023, a situação piore em relação ao ano passado.

Espanha, as vítimas temem a intensa onda de calor

A preocupação, para além das condições dos campos de cultivo e da economia, é também e sobretudo uma forte preocupação de saúde pública. Embora não haja números de mortes na atual onda de calor, a Organização Mundial da Saúde informou isso Ondas de calor em 2022 causaram quase 4.000 mortes na Espanha e mais de 1.000 mortes em Portugal.. Além disso, 262, 250 e 116 pessoas morrem a cada ano na Argélia, Marrocos e Tunísia, respectivamente, de doenças relacionadas ao calor. Um estudo descobriu que na Tunísia, Para cada grau Celsius acima de 31,5, a taxa de mortalidade diária aumenta em 2%..

Um novo estudo da World Weather Attribution avalia a extensão das mudanças climáticas antropogênicas na probabilidade e gravidade de uma onda de calor de três dias que ocorreu no final de abril de 2023 em regiões duramente atingidas da Espanha, Portugal, Marrocos e Argélia. O calor recente no Mediterrâneo ocidental foi tão intenso que é considerado um evento raro mesmo no clima mais quente de hoje.com um período de produção de cerca de 400 anos, o que significa que a probabilidade de ocorrer é de cerca de 0,25% em um determinado ano.